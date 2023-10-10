الصحفيين: على الاتحاد الدولي أن يمارس سلطته لتوفير الحماية للصحفيين الفلسطينيين بغزة

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أكد مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين أطيب التحيات أن ما يتعرض له الزملاء الصحفيون، وكذلك المؤسسات الصحفية والإعلامية في قطاع غزة من استهداف ممنهج، وتصفية متعمدة على أيدي قوات الاحتلال الصهيوني الغاشم قد أدى إلى استشهاد عدد من الزملاء وجرح وفقد آخرين.وقال المجلس في بيان صادر اليوم الثلاثاء، إن نقابة الصحفيين الأردنيين تدعو الاتحاد الدولي للصحفيين، وبما عرف عنه من مواقف ملتزمة بحماية الصحفيين، إلى تفعيل كل الإجراءات المتاحة له، وأن يمارس سلطته ونفوذه وتأثيره العالمي لتوفير الحماية للصحفيين الفلسطينيين في غزة، وعموم فلسطين، وبما يؤدي إلى لجم الاحتلال وإجباره على عدم التعرض للصحفيين والمؤسسات الصحفية.وأشار إلى أن حماية الصحفيين الفلسطينيين وتمكينهم من القيام بواجباتهم المهنية وتأدية رسالتهم التي أساسها وجوهرها نقل حقائق الإجرام الصهيوني إلى العالم مسألة تقع في صلب واجبات ومهام الاتحاد الدولي للصحفيين، الذي عليه، أيضاً، أن يعمل بكل جد وجهد على مواصلة تعرية سياسات الاحتلال وسعيه لإخفاء جرائمه عبر تحييد الصحفيين والإعلاميين بالتصفية الجسدية لمنعهم من القيام بواجبهم المهني والإنساني، وتحميل الاحتلال كامل المسؤولية عن سلامة الصحفيين ومحاكمته أمام المحاكم الدولية عن جرائمه.ولفت المجلس إلى أن الاتحاد الدولي للصحفيين بات اليوم الإطار الوحيد الذي بمقدوره أن يلعب دورا مهما ومفصليا في توفير الحماية للصحفيين على مستوى العالم، وعلى مستوى العالم العربي تحديدا بعد أن خرجت كل الأطر الأخرى من دائرة الخدمة وباتت هياكل مفرغة من أي قيمة ومعنى.وأضاف أن الإجرام الذي يمارس من قبل الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني عموما والصحفيين والإعلاميين خصوصا، وأمام سمع وبصر العالم ودوله الكبرى يثير الحزن والغضب، ويكشف عن ازدواجية المعايير وتناقض القيم التي تحكم الدول الكبرى ومنظمات أممية تحولت إلى دمية بيد القوى الغاشمة تضع مصالح الكيان الصهيوني الغاصب فوق كل المصالح بلا خجل أو وجل.وتابع المجلس: "إننا إذ نتابع باهتمام كامل ما يتعرض له الأشقاء في قطاع غزة من عمليات إبادة وإجرام، فإن نقابة الصحفيين الأردنيين تعيد التأكيد على دعم حق الشعب الفلسطيني الشقيق في تحرير أرضه من الاحتلال وعبر كل أشكال المقاومة التي تقرها المواثيق والأعراف الإنسانية والدولية والشرائع".وشدد على أن نقابة الصحفيين الأردنيين تضع جميع إمكانياتها تحت تصرف الاتحاد الدولي للصحفيين والزملاء الصحفيين في فلسطين وفي قطاع غزة تحديداً، "وإننا، مرة أخرى، نعول بثقة كبيرة على الدور الكبير الذي يمكن للاتحاد الدولي أن يقوم به لتوفير الحماية للزملاء الصحفيين في قطاع غزة".