الصفدي يؤكد أهمية إعلان إيرلندا ودول أوروبية أنها ستعترف بالدولة الفلسطينية

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وشدد الوزيران على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2728 الذي تبناه المجلس بتاريخ 25 آذار/مارس الحالي، والداعي لوقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، وعلى أهمية احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.وبحث الصفدي مع نظيره الإيرلندي الجهود المبذولة لوقف العدوان على غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يفرضها على أكثر من مليوني فلسطيني.وأكد الوزيران استمرار العمل والتعاون في جهود إدخال المساعدات إلى غزة.وشكر الصفدي مارتن على موقف بلاده المتمسك بضرورة وقف النار واحترام القانون الدولي وتنفيذ حل الدولتين سبيلاً لتحقيق السلام.كما أكد الصفدي أهمية إعلان إيرلندا ودول أوروبية أخرى أنها ستعترف بالدولة الفلسطينية.