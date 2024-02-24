الطراونة: نتائج الدراسة الاكتوارية بالنصف الثاني للعام الحالي

قال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور محمد صالح الطراونة، إن نتائج الدراسة الإكتوارية الحادية عشرة التي تعكف المؤسسة حاليا على تنفيذها لمركزها المالي بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ستظهر خلال النصف الثاني من العام الحالي.

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وأكد في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم السبت، أن الدراسة الإكتوارية حالياً ضمن مرحلة إعداد وتجهيز البيانات، وبالتالي من المبكر الحديث عن أي مؤشرات أولية لها، حيث ستقوم المؤسسة بنشر نتائجها ومؤشراتها الرئيسية بكل شفافية ووضوح.



وأوضح، أن المؤسسة بموجب المادة (18) من قانون الضمان الاجتماعي ملتزمة بإجراء دراسة إكتوارية كل ثلاث سنوات، حيث تُلزم المؤسسة بإجراء الإصلاحات اللازمة إذا ما أظهرت الدراسات الإكتوارية ذلك.



وأكد الطراونة أن مؤسسة الضمان الاجتماعي وُجِدت لتبقى لتأدية رسالتها للجيل الحالي والأجيال القادمة، وتبذل المؤسسة كل ما بوسعها للمحافظة على ديمومتها ولتبقى سنداً للعامل الأردني وهو على رأس عمله وبعد تقاعده، مضيفاً أن العاملين في المؤسسة يقومون ويتابعون عملهم بكل صدق وأمانة وشفافية.-(بترا)