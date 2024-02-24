السبت 24 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الطراونة: نتائج الدراسة الاكتوارية بالنصف الثاني للعام الحالي

مدير عام الضمان الاجتماعي محمد الطراونة
مدير عام الضمان الاجتماعي محمد الطراونة

قال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور محمد صالح الطراونة، إن نتائج الدراسة الإكتوارية الحادية عشرة التي تعكف المؤسسة حاليا على تنفيذها لمركزها المالي بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ستظهر خلال النصف الثاني من العام الحالي.

اضافة اعلان


وأكد في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم السبت، أن الدراسة الإكتوارية حالياً ضمن مرحلة إعداد وتجهيز البيانات، وبالتالي من المبكر الحديث عن أي مؤشرات أولية لها، حيث ستقوم المؤسسة بنشر نتائجها ومؤشراتها الرئيسية بكل شفافية ووضوح.


وأوضح، أن المؤسسة بموجب المادة (18) من قانون الضمان الاجتماعي ملتزمة بإجراء دراسة إكتوارية كل ثلاث سنوات، حيث تُلزم المؤسسة بإجراء الإصلاحات اللازمة إذا ما أظهرت الدراسات الإكتوارية ذلك.


وأكد الطراونة أن مؤسسة الضمان الاجتماعي وُجِدت لتبقى لتأدية رسالتها للجيل الحالي والأجيال القادمة، وتبذل المؤسسة كل ما بوسعها للمحافظة على ديمومتها ولتبقى سنداً للعامل الأردني وهو على رأس عمله وبعد تقاعده، مضيفاً أن العاملين في المؤسسة يقومون ويتابعون عملهم بكل صدق وأمانة وشفافية.-(بترا)

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
غيوم في سماء عمّان - (تصوير أمجد الطويل)

حالة عدم الإستقرار الجوي وتحذير من تشكل السيول

منذ5 ساعة
عمان

أجواء مشمسة ولطيفة في أغلب مناطق المملكة

22 شباط 2024
المركز الوطني لحقوق الإنسان - (أرشيفية)

حقوق الإنسان: ضرورة بناء سياسات لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوزيع الثروات

20 شباط 2024
انخفاض طفيف بأسعار الثوم وسط تخوفات من ارتفاعها في رمضان

الزراعة: انتظام كميات الثوم المحلي في الأسواق

18 شباط 2024
اقرأ أيضا
شباب الميثاق الجامعي يستعد لخوض انتخابات مجالس واتحادات الطلبة في الجامعات

الميثاق الأعلى بين الأحزاب في عدد الشباب

منذ 56 دقيقة
غيوم في سماء عمّان - (تصوير أمجد الطويل)

حالة عدم الإستقرار الجوي وتحذير من تشكل السيول

منذ5 ساعة
طائرة تحمل مساعدات طبية وأدوية من الأردن لأهل غزة

تسيير طائرة مساعدات طبية جديدة من الأردن لأهل غزة

22 شباط 2024
انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي الثالث.. رمضان والسكري 2024

الحياري: 73% من مرضى السكري حول العالم يصومون رمضان

22 شباط 2024
إرادة ملكية - (تعبيرية)

إرادة ملكية بترفيع طبيشات والعودان والعوران إلى رتبة لواء

22 شباط 2024
مندوبًا عن الملكة رانيا العبدالله.. وزير الأوقاف يرعى توزيع جوائز المسابقة الهاشمية الدولية لحفظ القرآن

توزيع جوائز المسابقة الهاشمية الدولية لحفظ القرآن

22 شباط 2024
افكار و مواقف

الضغوط الدولية على إسرائيل

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
جيش الاحتلال الإسرائيلي

فخ إستراتيجية "مكافحة التمرد" في غزة

ترجمات | منذ16 ساعة
1708642967855943800

مهمة الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر.. التداعيات والتحديات

ترجمات | منذ16 ساعة
صورة تقول الكثير عن العلاقة بين بنيامين نتنياهو ومحمود عباس - (أرشيفية)

تدمير إسرائيل الذاتي‏: نتنياهو، الفلسطينيون وثمن الإهمال‏ (2-2)

ترجمات |21 شباط 2024
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (المصدر)

تدمير إسرائيل الذاتي‏: نتنياهو.. الفلسطينيون وثمن الإهمال‏ (2-1)

ترجمات |20 شباط 2024
1708332985910063800

العرب منقسمون بشأن قرار محكمة العدل الدولية‏‏

ترجمات |19 شباط 2024
1708332985870063600

الدبلوماسية الفرنسية في الشرق الأوسط بعد "7 أكتوبر"

ترجمات |19 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
c09c8610-e907-4882-b90a-9e6639f3ed1a (1) copy

صمود أهل غزة

تشجيع 22 شباط 2024

43b218d1-539b-49f5-8ddb-02a4d83ce652 copy

ترند الحلويات ! 21 شباط 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - ترند الحلويات !

متعثر 20 شباط 2024

حمزة حجاج -متعثر

العالم وغزة 19 شباط 2024

hajjaj copy

يوم الإجازة! 18 شباط 2024

حمزة حجاج - يوم الإجازة!
 
 