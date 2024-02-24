حالة عدم الإستقرار الجوي وتحذير من تشكل السيول

تتأثر المملكة اليوم السبت، بحالة من عدم الإستقرار الجوي، حيث تنخفض درجات الحرارة قليلا، وتسود أجواء باردة نسبيا وغائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا، وتهطل زخات من المطر في أماكن مختلفة من المملكة خاصة الجنوبية والشرقية، قد تكون غزيرة أحياناً في أجزاء من جنوب وشرق المملكة يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد احياناً ، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.

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وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من احتمال تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة خاصة في جنوب وشرق المملكة، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولًا مطريًا، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.



ويطرأ يوم غدٍ الأحد، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة.



كما يطرأ الاثنين، ارتفاع آخر قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة في أغلب مناطق المملكة، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.



اما الثلاثاء، فيطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على إرتفاعات مختلفة، ويتوقع هطول زخات من المطر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 14 - 6 درجات مئوية، وفي غرب عمان 12 - 4، وفي المرتفعات الشمالية 11 - 5 وفي مرتفعات الشراة 13 - 4, وفي مناطق البادية 16 - 7، وفي مناطق السهول 14 - 6, وفي الأغوار الشمالية 19 - 10, وفي الأغوار الجنوبية 21 - 13، وفي البحر الميت 20 - 12، وفي خليج العقبة 21 - 13 درجة مئوية.-(بترا)