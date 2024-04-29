الفناطسة يبحث قضايا عمالية مع مدير عام منظمة العمل الدولية

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وحسب بيان صحافي صادر عن الاتحاد اليوم، أكد الفناطسة خلال اللقاء، عمق العلاقات التي تجمع الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن مع منظمة العمل الدولية وضرورة تعزيز دعم مشاريع وبرامج الاتحاد التي تخدم عمال الأردن، والبرامج التي تستهدف العمالة السورية في سوق العمل الأردني، بهدف تخفيف الآثار الاقتصادية التي أثرت على الاقتصاد الوطني جراء أزمة اللجوء السوري.ووجه الفناطسة الدعوة للسيد "هونغبو" لحضور المؤتمر العام للاتحاد الذي سيقعد خلال الفترة القادمة، وزيارة الأردن بشكل رسمي، بهدف متابعة البرامج التي تدعمها المنظمة، وتعزيز التعاون القائم، لتدشين مشاريع وبرامج من شأنها خدمة العمال وتحسين واقعهم، ومعالجة التحديات التي تواجه سوق العمل الأردني.وثمن الفناطسة، دعم المنظمة للبرامج التي تنهض بواقع العمال في شتى القطاعات الاقتصادية والمبادرات التي ترعاها، لإرساء معايير العمل اللائق وفق اتفاقيات منظمة العمل الدولية وتعاونها مع شركاء العمل والإنتاج، انطلاقا من نهج الحوار الاجتماعي الذي تستند إليه المنظمة، مشيدا، في الوقت ذاته، بجهود المدير الإقليمي للدول العربية د. ربا جرادات، ودورها الفعال في دعم الإتحاد العام لنقابات العمال في الأردن والنقابات في المنطقة العربية.وحسب البيان، تطرق اللقاء الذي وصفه الفناطسة بـ"المثمر والناجح"، إلى ضرورة دعم التحالف الدولي للعدالة الإجتماعية لإرساء مبادئ وأسس العمل اللائق وفق المبادئ التي تنادي بها منظمة العمل الدولية، ونصت عليها الاتفاقيات الصادرة عنها.