انتخاب آل خطاب لترؤس لجنة التوعية والإعلام بالأرصاد الجوية في القاهرة

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ترأست المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بإدارة الأرصاد الجوية/ وزارة النقل يوم أمس الثلاثاء، أعمال لجنة التوعية والإعلام بالأرصاد الجوية والتي تعقد اجتماعاتها حالياً في جامعة الدول العربية/ القاهرة بعد أن تم انتخاب مدير إدارة الأرصاد الجوية الأردنية رائد رافد آل خطاب رئيساً للجنة.وتم خلال الاجتماعات مناقشة عدة نقاط؛ من أهمها الاحتفال باليوم العربي للأرصاد الجوية والذي يوافق الخامس عشر من أيلول/ سبتمبر من كل عام، واستكمال خطط عمل تطوير مرافق الأرصاد الجوية إعلاميا، وزيادة الشراكة مع الجهات المختلفة وبخاصة الإعلام، بالإضافة إلى تعزيز المفهوم التنموي لخدمات الأرصاد الجوية وكذلك دراسة تجارب المنظمات الإقليمية والدول المتقدمة في التعامل مع الجهات الإعلامية وأهمية تقديم دورات تخصصية للعاملين في مرافق الأرصاد الجوية بالدول العربية الأعضاء في مجال الإعلام.ويأتي ذلك في إطار سعي مختلف مرافق الأرصاد الجوية العربية والإقليمية والدولية لتنفيذ المبادرة التي تم إعلانها من قبل الأمين العام للأمم المتحدة في شهر آذار/ مارس 2022؛ وهي "الإنذار المبكر للجميع" والتي تهدف لضمان حماية كل شخص على وجه الأرض من خلال نظم الإنذار المبكر بحلول عام 2027 نظراً لما يشهده العالم من تغيرات مناخية والتي أدت إلى حدوث ظواهر جوية متطرفة أصبحت تزداد عنفاً مثل حدوث الفيضانات والسيول وموجات الحر.