الثلاثاء 29 آب 2023
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ترجيح الانتهاء من مشروع "السلط- العارضة" في الربع الثاني من 2024

ترجيح الانتهاء من مشروع "السلط- العارضة" في الربع الثاني من 2024
ترجيح الانتهاء من مشروع "السلط- العارضة" في الربع الثاني من 2024
تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان، وزير النقل المهندس ماهر أبو السمن أعمال مشروع إعادة تأهيل طريق العارضة وتحويلة حمرة الصحن.

واطلع أبو السمن على واقع الأعمال المنفذة من تقاطع الصبيحي (السلط) إلى تقاطع العارضة (الأغوار)، موعزا للقائمين على المشروع بمواصلة وتيرة الإنجاز الحالية والتقيد بالمواصفات الفنية وجودة الأعمال، لافتا إلى أهمية المشروع الذي يربط بين طريقين رئيسيين يعتبران شريانا حيويا باتجاه العاصمة عمان ومنطقتي البحر الميت السياحية ووادي الأردن الزراعية.اضافة اعلان

وقال إن المشروع استراتيجي مهم وحيوي، ومن المنتظر أن يسهم في تعزيز الحركة السياحية والاستثمارية في المملكة بما ينعكس إيجابا على العجلة الاقتصادية ككل.

كما تفقّد أبو السمن تحويلة السير المرورية (حمرة الصحن) والتي تم تجهيزها وتحويل السير إليها لغايات تنفيذ أعمال الطريق الرئيسي (السلط- العارضة).

وبلغت نسبة الإنجاز في المشروع 59%؜ ومن المنتظر إنهاء المشروع في الربع الثاني من العام المقبل، والذي يتضمن إعادة إنشاء وتأهيل الطريق من تقاطع الصبيحي لغاية تقاطع العارضة، بطول (12.5 كم) ليصبح أربعة مسارب مفصولة مع أكتاف وإنشاء تقاطع حمرة الصحن، كما يتضمن العمل إعادة ترتيب الجزر الوسطية في تقاطع العارضة لتتناسب مع أعمال التحسين.

كما يشمل العمل إنشاء وتحسين عبارات تصريف مياه الأمطار وأعمال الحماية اللازمة وأعمال جدران استنادية، بالإضافة لأعمال السلامة العامة كافة من إشارات ومتطلبات السلامة المرورية وأعمال الإنارة، وفق أعلى المعايير الهندسية المتبعة عالميًا.

وبلغت كلفة المشروع نحو 26 مليون دينار، ممول بمنحة من جمهورية الصين الشعبية ومن موازنة وزارة الأشغال العامة والإسكان.

في ختام الجولة، أثنى أبو السمن على جهود العاملين في المشروع، مهيبا بسالكي الطريق بضرورة التقيد بالإشارات التحذيرية والإرشادية وشروط السلامة المرورية على الطرقات.
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