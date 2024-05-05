الأحد 05 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"حماية الصحفيين" يدين إغلاق مكاتب قناة الجزيرة في "إسرائيل" ويطالب بتحرك دولي لمساءلتها

"حماية الصحفيين" يدين إغلاق مكاتب قناة الجزيرة في "إسرائيل" ويطالب بتحرك دولي لمساءلتها
"حماية الصحفيين" يدين إغلاق مكاتب قناة الجزيرة في "إسرائيل" ويطالب بتحرك دولي لمساءلتها
أدان مركز حماية وحرية الصحفيين قرار الحكومة الإسرائيلية بالإجماع إغلاق قناة الجزيرة في "إسرائيل"، ومصادرة معداتها، وسحب البطاقات الصحفية من مراسليها، مشيرة إلى أن القرار سينفذ فورا.اضافة اعلان

وقال مركز حماية وحرية الصحفيين في بيان صادر عنه: "هذا الاستهداف لقناة الجزيرة بسبب تغطياتها الصحفية للحرب على غزة، والتي أماطت اللثام عن الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في غزة، والضفة الغربية، وساعدت في تغيير الرأي العام الدولي ليصبح أكثر مناصرة للقضية الفلسطينية".

وأكد حماية الصحفيين ضرورة أن يتحرك العالم لوقف هذه القرارات التي تمنع الصحافة من ممارسة دورها، مذكرا أن دولة الاحتلال منعت كل وسائل الإعلام في العالم من دخول غزة، وتغطية الحرب التي تشنها "إسرائيل" منذ 7 شهور.

وأكد حماية الصحفيين أن سلطة الاحتلال الإسرائيلي تكشف كل يوم عن عدوانيتها اتجاه الصحافة، وكل من يكشف حقيقة هذا الكيان العنصري المتطرف المعادي للحقوق الإنسانية.

وطالب حماية الصحفيين بتحرك دولي لملاحقة، ومساءلة "إسرائيل" على جرائمها بحق الصحافة، معلنا تضامنه الكامل مع قناة الجزيرة، وحرصه على مناصرتها لتقوم بعملها بكل حرية واستقلالية.
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