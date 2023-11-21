حماية الصحفيين ينعى صحفيي الميادين "فرح عمر" و"ربيع المعماري"

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ندد مركز حماية وحرية الصحفيين باستمرار الإرهاب الإسرائيلي واستهدافه الممنهج، والمتعمد للصحفيين والصحفيات.ونعى "حماية الصحفيين" استشهاد مراسلة قناة الميادين الصحفية "فرح عمر"، والمصور الصحفي "ربيع المعماري" إثر استهدافهما في غارة إسرائيلية في بلدة طيرحرفا جنوبي لبنان.وقال "حماية الصحفيين" إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي باستهداف الصحفيين هو انتهاك وخرق فاضح للقانون الدولي الإنساني، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، مبينا أنه استشهد 55 صحفيا وصحفية في غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بالإضافة إلى 3 صحفيين في جنوب لبنان.ودعا مركز حماية وحرية الصحفيين الأمم المتحدة، بكافة مؤسساتها، والمؤسسات الدولية بتوفير الحماية اللازمة للصحفيين والصحفيات، ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على الجرائم بحقهم، حتى لا يُفلت الجناة من العقاب.وأكد "حماية الصحفيين" أن استهداف الصحفيين والصحفيات الممنهج، لن يُغيّب الحقيقة، فقتل "الشهود لا يقتل الحقيقة"، ولا يطمس جرائم الحرب والإبادة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي.