أجواء لطيفة في أغلب المناطق اليوم ودافئة غدا

يطرأ اليوم الثلاثاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (3-4) درجات مئوية، ويكون الطقس لطيفًا في أغلب المناطق، وحارًا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة وهناك احتمال في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء من شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأربعاء، ارتفاع اخر على درجات الحرارة ليصبح الطقس دافئًا نسبيًا في أغلب المناطق، و حارًا نسبيًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة السرعة.



كما يطرأ يوم الخميس، ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتسجل اعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (4-5) درجات مئوية، ويكون الطقس جافًا ودافئًا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا نسبيًا الى حار في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 22 - 12 درجة مئوية، وفي غرب عمان 20 - 10، وفي المرتفعات الشمالية 18 - 8 وفي مرتفعات الشراة 19 - 7, وفي مناطق البادية 26 - 11 وفي مناطق السهول 23 - 12, وفي الأغوار الشمالية 31 - 17, وفي الأغوار الجنوبية 33 - 20، وفي البحر الميت 32 - 19، وفي خليج العقبة 33 - 20 درجة مئوية.- (بترا)