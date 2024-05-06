أمطار في شمال ووسط المملكة وتحذير من خطر الانزلاق على الطرقات

تتأثر المملكة اليوم الاثنين، بكتلة هوائية باردة نسبيا ورطبة مرافقة لامتداد منخفض جوي، حيث تنخفض درجات الحرارة لتسجل دون معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (6-7) درجات مئوية.

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ويكون الطقس باردًا نسبيًا في أغلب المناطق ودافئًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة وغائمة جزئيًا إلى غائم أحيانًا وتهطل باذن الله تعالى زخات من المطر في شمال ووسط المملكة واجزاء من المناطق الشرقية قد تكون غزيرة أحيانا في شمال المملكة ولفترة قصيرة ويصحبها الرعد، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً ومثيرة للغبار في مناطق البادية.



وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح فوق المرتفعات الجبلية العالية، وخطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولًا مطريًا، ومن خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.



وبحسب التقرير يطرأ يوم غدٍ الثلاثاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس لطيفًا في أغلب المناطق، ودافئًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة وهناك احتمال في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



كما ويطرأ الأربعاء، ارتفاع قليل اخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس مائلًا للدفء في أغلب المناطق، وحارًا نسبيا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها الخميس، لتسجل اعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (3-4) درجات مئوية، ويكون الطقس دافئًا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا نسبيًا الى حار في باقي المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً وتثير الغبار خاصة في مناطق البادية.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 20 - 11 درجة مئوية، وفي غرب عمان 18 - 9، وفي المرتفعات الشمالية 17 - 7 وفي مرتفعات الشراة 18 - 6, وفي مناطق البادية 25 - 12 وفي مناطق السهول 21 - 11, وفي الأغوار الشمالية 28 - 16, وفي الأغوار الجنوبية 32 - 19، وفي البحر الميت 31 - 18، وفي خليج العقبة 33 - 20 درجة مئوية.-(بترا)