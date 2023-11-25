"إعمار مادبا" ينظم ندوة عن دور الملك في مساندة الأهل في قطاع غزة

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نظمت مؤسسة إعمار مادبا اليوم السبت ندوة بعنوان: "دور جلالة الملك في مساندة الأهل في قطاع غزة" بقاعة هضاب ضانا تحدث فيها كل من العميد المتقاعد عيد ابووندي واللواء المتقاعد شبيب ابووندي واللواء المتقاعد جمعة الهروط ورئيس مجلس محافظة مادبا والشيخ احمد ابوالغنم والدكتوره هبه حدادين والنائب الأسبق سليمان الزبن وسليمان المليطي والدكتور فايز الهروط والشاب حران القيسي والقاضي الأسبق محمد ابوالغنم.وقالوا "إن الموقف الأردني الثابت بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني تجاه أهلنا في قطاع غزة والضفة الغربية، موقف مشرف نفاخر به الدنيا، وأن الشعب الأردني يقف صفاً واحداً خلف قيادتنا الهاشمية".وتحدثوا عن دور الأردن وجلالة الملك في خدمة القضية الفلسطينية وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية، ودعم الأهل في قطاع غزة والضفة الغربية للوقوف في وجه العدوان الهمجي.وأضافوا "إن مواقف جلالة الملك المشرفة تجاه فلسطين وأهلها المرابطين الصامدين في وجه الغاصبين، مشهود لها في كل أنحاء الدنيا"، مشيرا إلى المواقف والمساعي الكبيرة التي يقوم بها جلالة الملك لوقف الحرب على غزة ومنع تهجير أهلها من أراضيهم.وأكد رئيس مؤسسة اعمار مادبا العين محمد خريبات الأزايدة الدور الكبير الذي يقوم به جلالة الملك منذ اليوم الأول للعدوان على غزة، وعلى اتصالات وتحركات جلالة الملك في المحافل الدولية كافة، والتواصل مع معظم قادة العالم لوقف هذه الحرب البربرية على غزة وأهلها وتقديم المساعدات لهم.بحضور رئيس لجنة السياحة والتراث في مجلس الاعيان العين المهندس عبدالحكيم الهندي والعين عبدالله المطر العجارمة وجمع غفير من المدعوين .وكان الحفل بدأ بالسلام الملكي وقراءه الفاتحة على شهداء فلسطين والاردن .و أصدر الحضور بيانا داعما لمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني الداعم للأهل في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، الذين يتعرضون للعدوان الإجرامي الذي يقترفه الاحتلال الإسرائيلي بحقهم.و تاليا البيان الذي قرأه الزميل فلاح القيسي..بسم الله الرحمن الرحيمواتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. صدق الله العظيمبيان الفعاليات الشعبية والسياسية والحزبية في مادبا..نظراً لما يُمليه علينا واجب الدفاع عن الوطن بيتنا وشرفنا ورمز وجودنا جميعا ، ونحن نشتم رائحة فتنة وخطر مؤامرات تلوح في الافق واصوت نعيق يرددها من ينفخون الابواق المأجورة بفكرهم وحبرهم الملطخ بدماء الشهداء في محاولة تعكر صفو أجواء الأردن بنشر سمومهم في اروقة الشارع الاردني، وبخلق النعرات لحرف البوصلة عن صلابة الموقف الرسمي والشعبي الأردني تجاه فلسطين والحرب على غزة في محاولات خبيثة يائسة ماكرهوحيال ذلك كله فأننا نؤكد على ثوابتنا وقناعاتنا الوطنية التالية..١- نرفض ونقلع جذور وبذور زرع الفتنه ولا نقبل التشكيك بالانتصار الذي استطاع به جلالة الملك من توجيه البوصلة نحو القضية الفلسطينية في كثير من الدول العظمى والصديقة ، واطلاعهم على حقيقة الاجرام الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني واظهاره للعالم ، رغم محاولات حرف مسار السياسة الأردنية في دعمها للقضية الفلسطينية.٢ -نثمن ونفخر بالجهود التي يبذلها جلالة الملك والقرارات السياسية الجريئة في نصرة غزة من الغاء للاتفاقيات وتجميد العلاقات الدبلوماسيه مع الكيان الاسرائيلي والعون الانساني الطبي للاشقاء في غزه من خلال المستشفى الميداني الاردني ومشاركة سمو ولي العهد الأميرالحسين بن عبدالله مع الفريق الطبي الاردني ، ونثمن الخطوات التي يقوم بها جلالة الملك بهمة وعزم وقوة في جميع الاتجاهات لتحقيق حل الدولتين واحقاق الشرعية الدوليه رغم الاعباء السياسية والاقتصادية التي يتحملها الاردن قبل وبعد حرب غزة ،٣- نراقب بوعي ونتصدى بثبات خلف جلالة الملك وجيشنا العربي واجهزتنا الأمنية إلى ما تؤول اليه المنطقة وصراعاتها التى تستهدف الاردن وشعبه وقواه الوطنيه ، لإنتاج الفوضى وعدم الاستقراررابعا / نتصدي لمخططات استهداف الوطن بالمحافظة على وحدة التماسك والترابط والتعاضد والوقوف مع الاشقاء في فلسطين ونصرتهم ورفض التهجير وما كنا ولن نكون الحلقة الأضعف في محاولات تصفية القضية الفلسطينيه على حسابنا من خلال ما يسمى صفقة القرن التي واجهها جلالة الملك باللآت الثلاث لا للتهجير لا للتوطن والقدس حط احمر .خامساً / ندعو الى عدم الاصغاء لاكاذيب إعلام البعض ومكرهم في نشر الفتن والاشاعات واختلاقها ونحن اكثر حذراً وادراكا لواقع ما يدار ويحاك في الظلام للاردن بدحض كل الأكاذيب والمحاولات المشبوهه وتشويه الواقع والحقيقة .سادساً / نرفض ونستنكر حالة نفث السموم الإعلامية المأجورة والوقوف ضدها ونسعى الى خلق حالة إعلامية وطنيه تتصدى لتلك الافتراءات والاكاذيب وبخطى ثابته ومتزنه نواصل المسير في النهج التاريخي لهذا البلد الذي لم يتوانى يوما عن نصرة فلسطين والدفاع عنها بالدم والشهاده ، وقد أن الأوان أن نتوقف عن جلد ذاتنا الوطنية والحذر كل الحذر مما ينشر ويبث من سموم إعلامية واكاذيب تنسجها اقلام وعقول مستأجره عبر مواقع التواصل الاجتماعيسابعاً / الاردن بيتنا وفلسطين بوصلتنا ، رؤيتنا واضحة ورسالتنا موحده ومسيرتنا مستمره يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ونحن خلفه نؤمن بحكمه وحكمته نسير لنصرة الاشقاء الفلسطينين . فمن لا يحافظ على الاردن لن تهمه فلسطين ، وأي محاولة للتخريب أو نشر الفوضى هي خيانة .وختاما.. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون .عاش الأردن شامخاً بقيادته الهاشمية وشعبه العظيم. وجيشه الباسل وأمنه الساهر . وعلى صخرة وحدتنا الوطنية تتحطم كل المؤمرات