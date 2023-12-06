حملة تضبط 25 اعتداء بالحسينية في معان

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عمان-الغد- كشفت وزارة المياه والري أن سلطة المياه وحدة الرقابة الداخلية أنها نفذت حملة أمنية مع شركة مياه العقبة – مياه الحسينية بالتنسيق مع المنسق الامني وبمرافقة مديرية الامن العام - مركز امن الحسينية حملة اليوم لازالة الاعتداءات المتكررة الاربعاء على الخط الرئيسي المزود للحسينية / معان بمياه الشرب للمواطنين لأستخدامها لتزويد استراحات ومرشات لغسيل السيارات والشاحنات التي تمر من الطريق الصحراوي عمان – العقبة الرئيسي حيث تم ضبط 25 اعتداء على جنبات الطريق وازالتها.وبالتفاصيل، بينت وزارة المياه والري / سلطة المياه انه ضمن الجهود المتواصلة لحملة احكام السيطرة على مصادر المياه في جميع مناطق المملكة حيث شرعت الكوادر الفنية في شركة مياه العقبة وباسناد من مرتبات مركز امن الحسينية بازالة هذه الاعتداءات المتمثلة بسحب خطوط باقطار مختلفة لتزويد مرشات لغسيل السيارات واستراحات وفصل الخطوط واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة لاتخاذ الاجراءات القانونية بالخصوص.وثمنت الوزارة/ سلطة المياه وشركة مياه العقبة تعاون الجهات المختلفة وخاصة وزارة الداخلية والامن العام مركز امن الحسينية ووعي و تعاون المواطنين الدائم وكافة الجهات الرسمية والشعبية والاهلية في المملكة لانجاح هذه الحملة مؤكدة ان الاعتداء على اي من مصادر المياه هو جريمة وكذلك الاجهزة الرسمية.