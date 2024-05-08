الأربعاء 08 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"النشامى" يعتذر عن عدم المشاركة ببطولة دبي

لاعب المنتخب الوطني يزن النعيمات خلال مواجهة الذهاب بتصفيات كأس العالم - (من المصدر)
لاعب المنتخب الوطني يزن النعيمات خلال مواجهة الذهاب بتصفيات كأس العالم - (من المصدر)
 اعتذر المنتخب الوطني لكرة القدم، عن المشاركة في بطولة دبي الدولية الودية، التي كان مقررا إقامتها اعتبارا من يوم 25 الشهر الحالي.
وجاء اعتذار المنتخب الوطني عن هذه المشاركة، بسبب إقامتها خارج أيام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ما يعني أن المنتخب المشارك في هذه البطولة، سيأتي للمشاركة من دون لاعبيه المحترفين في الخارج، كما أن موعد انطلاق هذه البطولة، يتزامن من استمرارية إقامة المباريات الأخيرة من دوري المحترفين في الأردن.اضافة اعلان
وتلقى منتخب النشامى هذه الدعوة، للمشاركة في هذه البطولة، على اعتبار أنها تأتي قبيل الاستحقاق الأهم للمنتخب الوطني، والمتمثل بلقاء منتخبي طاجيكستان والسعودية خلال الشهر المقبل، في آخر مباراتين في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2026.
وتشير المعلومات إلى أن المنتخب الوطني ابلغ المنظمين رسميا باعتذاره عن المشاركة في هذه البطولة، بعد دراسة الإيجابيات والسلبيات، مفضلا الانخراط في معسكر تدريبي داخلي في عمان، في الأيام الأخيرة من الشهر الحالي، استعدادا لاستضافة منتخب طاجيكستان يوم 6 من الشهر المقبل، في مباراة تعتبر مهمة جدا لمنتخب النشامى، حيث أن الفوز فيها يعني ضمان التأهل إلى الدور الثالث من تصفيات المونديال، علما أن المنتخب سيلتقي السعودية في السعودية يوم 11 المقبل في ختام منافسات الدور الثاني الذي سيحدد هوية المنتخبين المتأهلين للدور التالي. إلى ذلك ينتظر المنتخب الوطني، التحاق مديره الفني المغربي الحسين عموتة، الذي ما يزال يواصل استراحته في بلاده، بعد انجاز النشامى في كأس آسيا الأخيرة، التي حل فيها في المركز الثاني في انجاز غير مسبوق.
ورغم عدم تحديد عموتة موعد عودته إلى عمان، إلا أن المعلومات ترجح التحاقه بالمنتخب في غضون أسبوع، تمهيدا لبدء رحلة الاعداد والتخطيط للمرحلة المقبلة التي تتطلب جهدا أكبر، لتجاوز محطة منتخب طاجيكستان التي تشكل العائق الأكبر أمام طموحات المنتخب في التأهل إلى الدور الثالث.
العماني الكاف حكما لمباراة المنتخب أمام طاجيكستان
يتولى الحكم العماني أحمد الكاف، إدارة مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم أمام منتخب طاجيكستان، في اللقاء الذي يقام في عمان يوم 6 المقبل، ضمن تصفيات كأس العالم.
وسبق للحكم العماني وأن أدار مباراة المنتخب أمام السعودية التي جرت في عمان، والتي شهدت مطالبات لاعبي المنتخب بركلة جزاء لم تحتسب.
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