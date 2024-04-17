"الأردنية " تقرر عقد انتخابات اتحاد طلبتها في 21 أيار المقبل

حنان بشارات

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عمان - يتجه نحو 50 ألف طالب وطالبة من الجامعة الأردنية إلى صناديق الانتخاب للإدلاء بأصواتهم وانتخاب ممثليهم من الطلبة في 21 من أيار (مايو) المقبل للتنافس على 106 مقاعد في اتحاد الطلبة منها 88 مقعدا على مستوى الكليات و18 مقعدا على مستوى الجامعة.ووفقا لمصادر مطلعة في الجامعة، فقد قرر رئيسها د. نذير عبيدات اجراء الانتخابات لمجالس الطلبة بعد توقف دام 3 سنوات، حيث ستقوم اللجنة العليا للانتخابات باستقبال المرشحين من ضمن (6 ) قوائم على مستوى الجامعة وهي: (النشامى، أهل الهمة، التجديد، الكرامة، همك همنا، العودة).وكانت القوى الطلابية في الجامعة قد دعت لعقد انتخابات اتحاد الطلبة مؤكدة على عدم وجود أسباب تستدعي تعطيلها، مطالبة الجامعة باستئناف العملية الديمقراطية بعد انقطاع دام لنحو 3 سنوات سابقا، مؤكدة على زوال أي أسباب قد تكون مانعة لعقد تلك الانتخابات، مشيرة إلى أن الوضع الصحي لم يعد سببًا لعدم عقدها، مستدلة بانعقاد انتخابات لمجالس يفوق أعداد من يحق لهم التصويت بها أضعاف أعداد طلبة الجامعة الأردنية.وكانت الجامعة أجرت آخر انتخابات عام 2021، بلغت نسبة الاقتراع فيها 45.4 % من أصل 42591 طالباً يحق له الاقتراع.وحصلت قائمتا النشامى وأهل الهمة على 6 مقاعد كل منهما من أصل 18 مقعداً مخصصة للقوائم على مستوى الجامعة، فيما حصلت قائمتا العودة والكرامة على 3 مقاعد لكل قائمة.وحازت كلية العلوم والتأهيل على نسبة التصويت الأعلى في الجامعة 75.58 %، فيما كانت نسبة التصويت الأقل في كلية العلوم التربوية 25.78 %.وتنافس في الانتخابات السابقة 602 مرشح ومرشحة ضمن 137 قائمة على مستوى الكليات، و 99 مرشحا ومرشحة ضمن 6 قوائم على مستوى الجامعة، وفي هذه الحالات تعتمد الجامعة الصناديق والحبر السري المعتمد للاقتراع، وكشوفات طلبة يحق لهم الاقتراع، وتُعتمد الهوية الجامعية للطالب فقط عند تقدمه للإدلاء بصوته، ويكون النصاب قانونيا بأي عدد من المقترعين.ووفقا للأسس الداخلية لإجراء انتخابات اتحاد الطلبة في الجامعة والصادرة عن رئيس الجامعة استناداً إلى الفقرة ( ثالثا / ز) من المادة الثامنة من تعليمات اتحاد طلبة الجامعة فإن اللجنة العليا للانتخابات تتولَّى قُبول طلبات الترشُّح لعضويَّة الاتحاد والإشراف على الحملات الانتخابية لقوائم المرشحين لعضوية الاتحاد واتخاذ الترتيبات التي تراها مُناسبة، والتي من شأنها ضمان فرز أصوات الناخبين بسُرعة ودقَّة.كما تتولى اللجنة وفقا لصلاحياتها حجب التصديق على نتائج أيَّ انتخابات يتَّضح بالدليل القاطع وقوع عمل أثَّر على صحَّة هذه الانتخابات في أيَّ دائرة من الدوائر الانتخابيَّة، وفي هذه الحالة يُحدد رئيس الجامعة موعداً لإعادة إجراء هذه الانتخابات في تلك الدائرة الإنتخابيَّة.وتتولى اللجنة إزالة أيَّ مُلصقات ترى اللَّجنة أنَّها مُخالفة لقوانين وأنظمة وتعليمات وأُسس الجامعة وأهدافها.