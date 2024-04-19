الجمعة 19 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأردن.. طقس مستقر ولطيف الجمعة

طقس دافئ في الأردن - (أرشيفية)
طقس دافئ في الأردن - (أرشيفية)

توقع موقع طقس العرب للتنبؤات الجوية، تراجع الأجواء المُغبرة التي أثرت على الأردن نهار الخميس، وتسببت في تدني مدى الرؤية الأفقية في العديد من المناطق، بشكل إضافي خلال الساعات القادمة.اضافة اعلان

وأشار إلى أن الأجواء تبقى الليلة مغبرة بحدة متفاوتة مع ساعات الليل الأولى، على أن يبدأ الغبار بالانجلاء بشكل ملموس اعتباراً من ساعات ما بعد منتصف الليل، كما وتنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي، لتصبح الأجواء باردة نسبياً مع ظهور السحب المنخفضة خاصة مع ساعات الفجر.

وبحسب طقس العرب، فإنه من المتوقع أن يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة الجمعة، مع بقائها أعلى من المعدل بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس مُستقراً وصافياً ولطيفاً بوجه عام في كافة المناطق.
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