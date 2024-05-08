الأردن ومصر يبحثان التعاون في مجالات النقل البري والبحري والسككي

بحث وزيرا النقل الاردني المهندسة وسام التهتموني والمصري الفريق كامل الوزير اليوم الأثنين أوجه التعاون الثنائي في مجالات النقل البري والبحري والسككي.

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جاء ذلك خلال لقاء التهتموني والوزير على هامش اجتماعات اللجنة التحضيرية للجنة العليا الاردنية المصرية التي تبدأ اجتماعاتها غدا الخميس في القاهرة.



واكدت التهتموني عمق العلاقات الاردنية المصرية والتعاون المشترك في شتى المجالات الاقتصادية خصوصا النقل بقطاعاته المتعددة، مشيرة الى اهمية عقد مثل هذه الاجتماعات الدورية المشتركة لتعزيز التعاون في مجالات النقل والقطاعات الاقتصادية الأخرى بما يعود بالمنفعة على البلدين الشقيقين.



من جهته، رحب الوزير المصري كامل الوزير بالتهتموني، وأثنى على دوام انتظام عقد اللجان الفنية المشتركة في النقل البري والبحري، مؤكدا دورها في تعزبز اواصر التعاون الاقتصادي بين الاردن ومصر.



ويترأس رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الذي وصل القاهرة اليوم الاربعاء الوفد الأردني المشارك في اجتماعات الدَّورة الثَّانية والثََلاثين للَّجنة العُليا الأردنيَّة - المصريَّة المشتركة.



ويضم الوفد المرافق لرئيس الوزراء، وزراء: دولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي، والطَّاقة والثَّروة المعدنيَّة الدكتور صالح الخرابشة، والسِّياحة والآثار مكرم القيسي، والاقتصاد الرَّقمي والرِّيادة أحمد الهناندة، والصِّناعة والتِّجارة والتَّموين يوسف الشَّمالي، والتَّخطيط والتَّعاون الدَّولي زينة طوقان، والنَّقل المهندسة وسام التَّهتموني، والاتِّصال الحكومي الدكتور مهند المبيضين.