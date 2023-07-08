الأمن العام: حداثة المركبة لا تخدم سائقها في التعامل مع مفاجآت الطريق

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قال ضباط عمليات الإدارات المرورية إنه واستمرارا لتطبيق الخطة الأمنية والمرورية التي تتزامن مع امتحان الثانوية العامة بالإضافة لطبيعة يوم السبت فقد تم نشر العديد من الدوريات الآلية والراجلة على مختلف الطرقات الداخلية والخارجية وبالقرب من المدارس والتجمعات التجارية والطبية.وبين ضابط عمليات السير لإذاعة "الأمن العام"، أنه تم التعامل فجر اليوم مع حادث تدهور لمركبة في محافظة إربد بالقرب من أم قيس نتج عن الحادث وفاة السائق وعلل سبب الحادث بالتعامل الخاطئ مع المنعطفات.وأضاف تم التعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع عدد من الحوادث؛ من أبرزها في منطقة الوحدات- نزول الطيبات، حيث وقع تدهور مركبة واصطدامها بـ8 مركبات متوقفة على يمين الطريق؛ وعلل سبب الحادث بتجاوز السرعة المقررة وعدم الانتباه من قبل السائق دون وقوع إصابات.من جانبه، قال مندوب إدارة الدوريات الخارجية إن جميع الطرق الخارجية سالكة ولا عوائق تذكر.وتابع أنه تم التعامل مع تدهو مركبة شحن وسقوط حمولتها أثناء المسير على الشارع العام ومحملة بمادة الشعير ما بعد جمرك- وادي اليتم باتجاه عمان؛ بسبب تغيير المسرب بشكل مفاجئ من قبل سائق المركبة، ما تسبب بإعاقة بحركة السير ووجود الدوريات والسير للدلالة والإرشاد، وتم رفع مادة الشعير من قبل المعنيين.وعلى طريق إربد- المفرق، حدث تدهور إحدى مركبات الخصوصي وإصابة أشخاص؛ بسبب تغيير المسرب بشكل مفاجئ، في حين تم ضبط سائق غير مرخص بعمر 17 عاما يقود مركبة على طريق إربد- عمان، وضبط سائق آخر غير مرخص على طريق عمان التنموي (شارع 100) يقود مركبة ديانا، وتم ضبط السائقين وإيداعهم للمراكز الأمنية لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم.وأكد ضابط عمليات الدوريات أن حداثة المركبة لا تخدم سائقها في ظل المسير بسرعات جنونية، حيث تم ضبط مركبة أجنبية تسير بسرعة 202 كلم/ ساعة، وتم إجراء اللازم على طريق الأزرق وعلى الطريق ذاته تم ضبط مركبة تسير بسرعة 173 كلم/ ساعة، وعلى الطريق الصحراوي تم ضبط مركبة تسير 164 كلم/ ساعة، وفي صباح اليوم تم ضبط مركبة على طريق الكرامة - رويشد 151 كلم/ ساعة.وفي نهاية حديثه، دعا ضابط الدوريات الخارجية جميع المواطنين مستخدمي الطرق الخارجية إلى عدم التردد والوقوف لدى المحطات الأمنية المنتشرة على جميع الطرق الخارجية وأخذ قسط من الراحلة قبل استكمال مسيرهم حفاظا على سلامتهم.