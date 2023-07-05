الأربعاء 05 تموز 2023
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السير: تغيير المسرب بشكل مفاجئ السبب الرئيس للحوادث المرورية صباح اليوم

إحدى مركبات الدوريات الخارجية - (أرشيفية)
إحدى مركبات الدوريات الخارجية - (أرشيفية)
أكد مندوبو الإدارات المرورية أن تغيير المسرب بشكل مفاجئ (بسبب تجاوز السرعة المقررة أو الانشغال بمشتتات الانتباه) والدوران الخاطئ في منتصف الشارع العام (في غير الأماكن المسموح بها) أبرز المخالفات التي تسببت بحوادث ونتج عنها إصابات بشرية يوم أمس الثلاثاء.اضافة اعلان

وأشار مندوب إدارة السير خلال عرض التقرير المروري عبر إذاعة الأمن العام، إلى أنه جرى إغلاق السير أعلى جسر ماركا للسير القادم من عمان باتجاه الرصيفة وتحويله إلى المسرب المقابل ليصبح باتجاهين؛ لأغراض الصيانة.

ودعا أهالي طلبة الثانوية العامة المتواجدين أمام المدارس خلال فترة الامتحانات إلى تجنب الوقوف المزدوج والعشوائي والابتعاد عن التجمعات والتعاون مع رقباء السير المتواجدين أمام المدارس لتجنب الازدحامات المرورية.

ولفت مندوب إدارة السير إلى عمل إجراءات مرورية فورية برفع عدد من المعيقات المرورية قبل بدء الذروة الصباحية من مركبات متعطلة على مسرب من الطريق، مؤكدا أن كافة الطرق سالكة دون أي عوائق تذكر.

وبين أن ارتكاب مخالفة تغيير المسرب بشكل مفاجئ السبب الرئيسي لوقوع حوادث مرورية صباح اليوم وخلال الـ24 ساعة الماضية، إذ نتج عن ارتكاب هذه المخالفة، حادث صدم لمركبتين في منطقة النزهة صباح اليوم، بالإضافة لحادثين مروريين في منطقة شارع الملكة رانيا إذ كان أبرزهما تدهور مركبة أدى لصدمها لحواف الطريق ونتج عنه إصابتان متوسطتان.

من جانبه، قال مندوب الدوريات الخارجية، إنه تم التعامل خلال ساعات الصباح مع عدد من المعيقات المرورية، إذ كان أبرزها حادث تصادم لمركبتين على طريق إربد - عمان تحديداً عند مثلث بليلا.

وجدد تحذيره للسائقين من ارتكاب المخالفات الخطرة؛ كالقيادة بسرعات متهورة والتي تشكل خطورة على سلامة مرتكبها ومستخدمي الطريق، حيث أسفرت الرقابة المرورية عن ضبط مركبة تسير بسرعة 156كلم/ ساعة على طريق المطار وأخرى على طريق الحزام الدائري بسرعة 146 كلم/ ساعة ومركبة أخرى بسرعة 146كلم/ ساعة على طريق الأزرق – الزرقاء.

وأضاف أن توقف الفضوليين حول الحوادث المرورية من الأسباب الرئيسية لإعاقة وصول "نشامى الدفاع المدني" والإدارات المرورية لموقع الحادث، داعيا الجميع إلى ضرورة الابتعاد عن مثل هذه التصرفات الخاطئة.

وتابع أنه تم تقديم جملة من المساعدات الإنسانية لسالكي الطرق الخارجية من قبل "نشامى الدوريات" يوم أمس؛ كتعطل مركبات أو انفجار إطاراتها، داعياً الجميع إلى عدم التردد بالتوجه لأقرب محطة أمنية لطلب المساعدة، أو الاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 في حال دعت الحاجة لذلك.

وجددت مديرية الأمن العام تأكيدها ضرورة الحذر والانتباه أثناء القيادة وضرورة اتباع توجيهات وإرشادات رقباء السير وعدم ارتكاب المخالفات الخطرة وتجنب التتابع القريب وعدم تجاوز السرعات المقررة على الطرق وتغيير المسرب بشكل مفاجئ لتجنب الحوادث المرورية.
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