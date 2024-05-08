الصفدي: الاعتداء على قافلة المساعدات الأردنية جريمة دنيئة

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عمان - حمل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن الهجوم الجديد الذي تعرضت له قافلة المساعدات الأردنية، التي كانت في طريقها إلى معبر بيت حانون من قبل المستوطنين المتطرفين.وقال الصفدي عبر منصة “إكس” إن المستوطنين ارتكبوا مرة أخرى جريمتهم الدنيئة دون أن تواجههم السلطات الإسرائيلية.ودعا مجلس الأمن، إلى التصرف بفعالية لضمان حماية قوافل المساعدات والعاملين فيها.بدورها دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اعتداء مستوطنين إسرائيليين متطرفين، أمس على قافلة مساعدات أردنية كانت متجهة إلى غزة عبر معبر بيت حانون/ إيريز.وحمّل الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة إسرائيل، مسؤولية الاعتداء على قوافل المساعدات، مشدداً على أن فشل الحكومة الإسرائيلية بالقيام بمسؤولياتها، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، وسماحها بهذه الاعتداءات، يعد خرقاً لالتزاماتها القانونية.وجدد السفير القضاة دعوته للمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، واتخاذ موقف دولي واضح يدين الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والمتواصلة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويفرض على إسرائيل ضرورة الالتزام بها، وتأمين عبور قوافل المساعدات وضمان دخولها إلى قطاع غزة ووقف اعتداءات المستوطنين عليها.وقال السفير القضاة إن قافلة المساعدات التي سيرتها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تعرضت، أمس، إلى اعتداء من مستوطنين إسرائيليين في طريقها نحو معبر بيت حانون/ إيريز، والعبث بحمولتها، إلا أنها تابعت مهمتها رغم الاعتداء، انطلاقاً من الحرص الأردني على إيصال المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين في غزة، ووصلت وجهتها.وكانت القوات المسلحة الأردنية (الجيش العربي) وبالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية سيرت قافلة مساعدات غذائية جديدة إلى أهلنا في غزة، بالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي (WFP) وعدد من المنظمات الخيرية الدولية.وحملت القافلة المكونة من 35 شاحنة الطرود الغذائية الأساسية، ليصار إلى توزيعها على أهلنا في غزة من خلال الجمعيات والمنظمات الشريكة في القطاع.وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية د. حسين الشبلي إن التقارير الصادرة عن الجهات الرسمية في قطاع غزة كافة تشير إلى أن النقص حاد في الغذاء والوضع مثير للقلق.وبين الشبلي أن هذا الأمر يستدعي تكثيف كميات المواد الغذائية التي يتم إدخالها للقطاع وتوزيعها على الأسر، لافتاً إلى العمل مع الجهات الرسمية عن كثب لضمان الوصول لأكبر عدد ممكن من أهلنا في غزة وخاصة في شمال القطاع.وأوضح أن العدد الكلي للشاحنات البرية التي دخلت إلى قطاع غزة حتى امس بلغ 1280 شاحنة و57 طائرة عبر العريش، في حين جرى تنفيذ 92 إنزالاً جوياً أردنياً و231 إنزالاً جوياً بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة.وتستمر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في استقبال التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06 أو من خلال المحافظ الالكترونية أو من خلال كليك JHCOGAZA، إضافة إلى “اي فواتيركم” ومن خلال موقعها الإلكتروني www.jhco.org.jo.من جهتها، نفذت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أمس، 5 إنزالات جوية لمساعدات إنسانية وغذائية استهدفت عدداً من المواقع في شمال قطاع غزة.واشتملت الإنزالات الجوية على مساعدات إغاثية وإنسانية لمساندة الأهل في قطاع غزة، جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع.وشاركت في عملية إنزال المساعدات طائرة تابعة لجمهورية مصر العربية، و3 طائرات تابعة للولايات المتحدة الأميركية، وطائرة تابعة لجمهورية ألمانيا الاتحادية.وأكدت القوات المسلحة الأردنية، أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية، لمساعدة الأهل في قطاع غزة على تجاوز الأوضاع الصعبة، وتجسيداً لروح التعاون والتعاضد بين أبناء الشعبين الشقيقين.-(بترا)