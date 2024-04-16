العلم الأردني يخفق عاليا في يومه الوطني

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محافظات - رفع الأردنيون، أمس، العلم الأردني في يومه الوطني، على المباني والساحات العامة والمركبات في محافظات المملكة كافة، وسط مشاركة مختلف الفاعليات الرسمية والشعبية.وكان مجلس الوزراء أقر في 31 آذار عام 2021 برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اعتبار 16 نيسان من كل عام يوما وطنيا للعلم الأردني، حيث ينظر إلى العلم بوصفه جزءا لا يتجزأ من عملية بناء الأمة، ويشير إلى ذلك الشعور المتنامي بالوطنية بين المواطنين، ويكثف إحساسهم بجملة من الرموز والعلامات والألوان ويمنحها معاني ودلالات متراكمة مع الأيام، ليحفظ ذاكرتهم الوطنية، حيث يسجل الأردنيون وقائع لا تمحى، إذ رفعوا العلم مع إعلان استقلال المملكة الأردنية الهاشمية في 25 أيار عام 1946.وفي العقبة، نظمت مديرية ثقافة المحافظة فعالية لتوزيع العلم الأردني على المواطنين وزوار المدينة احتفاء بهذه المناسبة ضمن حملة "علمنا عال" التي تنظمها وزارة الثقافة، بمشاركة أعضاء المجلس التنفيذي ومجلس المحافظة، ومبادرات شبابية.وأكد محافظ العقبة خالد الحجاج، خلال رعايته الفعالية أهمية غرس روح الانتماء والولاء للوطن وقيادته الهاشمية التي جعلت من الأردن واحة أمن واستقرار، مشيرا إلى وقوف الجميع والتفافهم حول القيادة الهاشمية لحماية الوطن والذود عنه من كل المتربصين به.من جانبه، قال مدير ثقافة العقبة طارق البدور، إن الحملة تؤكد أهمية الاحتفاء بالعلم الأردني باعتباره أحد أبرز الرموز الوطنية التي يتوحد الأردنيون حوله، وتعبر عن الاعتزاز والفخار برمزية العلم و الالتزام بمبادئ التأسيس التي تعلي من شأن الإنجاز واحترام التنوع الثقافي الأصيل مستندين إلى منجزات المئوية الأولى من عمر الدولة.وفي إربد، احتفت مديريات تربية المحافظة بهذه المناسبة الوطنية، وتزينت واجهات وساحات مركز إربد الثقافي والهيئات الثقافية في إربد بالعلم الأردني.وقال مدير تربية لواء قصبة إربد الدكتور حمزة النجادات، إن مدارس المديرية وساحاتها، تزينت بالعلم الأردني، زهوا وفخارا، في أجواء احتفالية بهذا اليوم الذي يحمل كبير المعاني في الاعتزاز بالوطن وقائده.بدورها، أشارت مديرة تربية لواء بني عبيد الدكتورة فاطمة طلافحة، إلى أن الاحتفال بيوم العلم مناسبة سنوية يجسد فيه شعبنا انتماءه وعزته بالوطن، ويعد رمزا للهوية الوطنية والولاء الذي يكنه المواطنون للوطن الغالي ليبقى علم الأردن خفاقا.بدوره، أوضح مدير التربية لواء بني كنانة الدكتور محمد غزلان، أن الاحتفال بيوم العلم جاء تأكيدا على الاعتزاز والافتخار بهذه المناسبة الوطنية، ولغرس معاني الولاء والانتماء والفخر والعز والكرامة لتبقى راية الوطن خفاقة عالية.وأشار مدير تربية لواءي الطيبة والوسطية الدكتور تيسر الجراح، إلى أهمية غرس الفخر والاعتزاز براية الوطن لدى الأجيال، مبينا أن العلم الأردني يعبر عن تاريخ المملكة المشرف في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.وأكد مدير ثقافة إربد الدكتور سلطان الزغول، أن العلم الأردني سيبقى خفاقا عاليا في سماء الوطن، بهمة جلالة الملك عبدالله الثاني.وأشار الى توزيع العلم الأردني على المواطنين وزوار مركز إربد الثقافي، كما تزينت وجوه الأطفال الصغار برسومات العلم الأردني تعبيرا منهم عن البهجة والسرور في هذا اليوم المميز.وفي الطفيلة، تزينت المحافظة بألوان علم الأردن احتفاء باليوم الوطني للعلم، مثلما علت العديد من الميادين والساحات والمدارس والمؤسسات الحكومية بالأعلام الأردنية.وقال رئيس بلدية الطفيلة الكبرى الدكتور حازم العدينات، إن البلدية زينت الساحات العامة وأعمدة الإنارة ومبنى البلدية، وساحاتها وميادينها بالعلم الأردني احتفاء بيومه الوطني، وتعبيرا عن المحبة والولاء للقيادة الهاشمية وتجديدا للعهد مع الوطن وتأكيد الانتماء إليه.وأضاف "أن علم الأردن هو رمز وحدة وطننا الغالي ومصدر فخر واعتزاز لكل أردني، ونستذكر من خلاله الأبطال والشهداء الذين حملوا رايات الوطن في ميادين ومعارك التضحية من أجل نهضة وبناء الوطن لتبقى راياتنا خفاقة فوق الذرى والهامات".كما رعى محافظ الطفيلة الدكتور هاني الشورة احتفال جامعة الطفيلة التقنية باليوم الوطني للعلم الأردني الذي أقيم بالتعاون مع مديرية شرطة الطفيلة والشرطة المجتمعية.وأكد الشورة اعتزاز الأردنيين بالعلم الأردني ودلالات رمزيته، مشيرا إلى أن الأردن بقيادته الهاشمية قدم تضحيات جسام منذ تأسيس الدولة الأردنية فأصبح أنموذجا في التقدم والازدهار.من جانبه، أعرب رئيس الجامعة الدكتور بسام المحاسنة، عن أهمية مثل هذه الفعاليات في رفع الحس الوطني وغرس الولاء والانتماء في نفوس الجميع، مؤكدا أن هذه المناسبة العزيزة على قلوب الأردنيين جسدت قيم التلاحم بين القيادة الهاشمية وأبناء الوطن.واحتفت مديرية تربية الطفيلة، بيوم العلم الأردني، في ساحة قلعة الطفيلة التاريخية بمشاركة فرق الكشافة من مدارس أساسية وثانوية.وأكد مدير التربية الدكتور سالم الرفوع، أهمية الاحتفال بيوم العلم الأردني لتعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن وقائده، مشيرا إلى تخصيص الإذاعة المدرسية لهذا اليوم للحديث عن العلم الأردني والتعريف بمدلولات ألوانه المستمدة من أصالة التاريخ باعتباره رمزا وطنيا يتوحد حوله الأردنيون.-(بترا)