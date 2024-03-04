الإثنين 04 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

القوات المسلحة تحتفل بتسلم مشروع القدرات التشغيلية للخدمات الطبية الملكية

638451696850149164
تسلم مشروع القدرات التشغيلية للخدمات الطبية الملكية

احتفلت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي في مديرية الخدمات الطبية الملكية اليوم الإثنين، بتسلم مشروع القدرات التشغيلية للخدمات الطبية الملكية لعام 2023 بتمويل من الحكومة اليابانية.

اضافة اعلان

والذي تم تنفيذه من قبل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS)، بحضور مدير عام الخدمات الطبية الملكية، والسفير الياباني في عمّان، والمساعد للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية، وممثل ومدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في عمّان.
وثمن مدير عام الخدمات الطبية الملكية دعم الحكومة اليابانية ممثلة بسفارتهم في الأردن وبالتعاون مع مكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع على هذا المشروع، الذي يساهم في تعزيز القدرات التشغيلية في تقديم الخدمات الصحية، مؤكداً أن المشروع سيحقق تماسك الجهود وفتح آفاق التعاون المستقبلي وتنفيذ المزيد من المشاريع المقترحة، وأن الخدمات الطبية الملكية ستبقى ملتزمة بدورها الوطني والإنساني بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني.
وقال السفير الياباني: "نأمل أن يساهم المشروع في تعزيز منشآت الخدمات الطبية الملكية لمعالجة التحديات الرئيسية التي يواجهها القطاع الصحي في الأردن، للمساهمة في تحسين نوعية الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى والمراجعين"، معرباً عن سعادته بهذا التعاون والذي تم من خلاله الجهود المشتركة بين الخدمات الطبية الملكية ومكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع وتسهيل مهمة تنفيذ المشروع.
من جانبه قال ممثل ومدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع: "بناءً على علاقات الشراكة طويلة الأمد مع الحكومة اليابانية يفتخر مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في دعم الخدمات الطبية الملكية الذي يعتبر واحد من أهم مزودي الخدمات الصحية في الأردن.
كما افتتح مدير عام الخدمات الطبية يرافقه الوفد الضيف وحدة العناية الحثيثة الجراحية في مستشفى الملكة رانيا العبدالله للأطفال، واطلع الوفد الضيف على وحدة الكلى الاصطناعية في مدينة الحسين الطبية والتي تم استحداثها بعدد من الأجهزة الجديدة بهدف تعزيز الخدمات المقدمة للمرضى.
ويأتي المشروع بتمويل من الحكومة اليابانية، اشتمل على 92 وحدة غسيل كلى، و5 كراسي غسيل كلى، و28 جهاز مراقبة مرضى، و3 محطات مركزية و6 أجهزة اختبار.




 

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
القوات المسلحة: إنزال جوي سادس لمساعدات إغاثية للمستشفى الميداني الأردني الخاص/2 جنوب غزة

مؤسسات المجتمع المدني ثمن بسلسلة عمليات الإنزال الجوي

27 شباط 2024
1

إنزال أردني بريطاني لمساعدات طبية على المستشفى الميداني في غزة

21 شباط 2024
جانب من فعاليات المؤتمر الدولي الأول لإعادة إعمار القطاع الصحي في غزة أمس-(بترا)

الهواري: إعداد قوائم باحتياجات القطاع الصحي في غزة لتوجيه الدعم إليه

07 شباط 2024
اقرأ أيضا
رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز خلال لقائه السفير الكويتي حمد راشد المري أمس-(بترا)

الفايز يلتقي عددا من السفراء لدى المملكة

منذ20 ساعة
رئيس الوزراء خلال لقائه وفد مجلس الشيوخ الأميركي أمس-(بترا)

الخصاونة: توفير 89.5 ألف فرصة عمل في 2022

منذ20 ساعة
وزير الخارجية أيمن الصفدي خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري بين الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي أمس-(بترا)

الأردن: العدوان على غزة التحدي الأكبر بمنطقتنا

منذ20 ساعة
المنطقة الحرة

استثناء سيارات 2018 المتأخرة من حظر الاستيراد

منذ20 ساعة
الاحتلال يقصف مدرسة تابعة للأونروا - (أرشيفية)

السفير الفرنسي: لن نعلق دعمنا لوكالة "الأونروا"

منذ20 ساعة
مساعدات مخصصة للإنزالات الجوية-(بترا)

الجيش عنوان للقيم النبيلة.. ووجه إنساني يقف مع المظلومين في فلسطين

منذ20 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

كلام حساس عن الحملات ضد الأردن

ماهر أبو طير |اليوم

المؤمل أحزاب بلا ربطات عنق

جهاد المنسي |اليوم

إنزالات ودلالات !

يعقوب ناصر الدين |اليوم

التوطين والتجنيس خطر أم مطلب؟

سميح المعايطة |اليوم

الأحصنة الطروادية الافتراضية

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
فلسطينيون في حي دمره القصف الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

المقاومة الفلسطينية تنتصر: يجب هزيمة حل نتنياهو النهائي للقضية الفلسطينية (2-2)

ترجمات | منذ21 ساعة
فلسطينيون يتجمعون عند منزل هدمته الغارات الإسرائيلية في غزة - (أرشيفية)

‏المقاومة الفلسطينية تنتصر: يجب هزيمة حل نتنياهو النهائي للقضية الفلسطينية (1 - 2)

ترجمات |02 آذار 2024
فلسطينية نازحة في رفح، قطاع غزة، شباط (فبراير) 2024 - (المصدر)‏

سراب الدولتين‏: كيف تُكسر حلقة العنف في واقع الدولة الواحدة‏ ‏(2-2)

ترجمات |28 شباط 2024
1

سراب الدولتين‏: كيف تكسر حلقة العنف في واقع الدولة الواحدة‏ (2-1)

ترجمات |27 شباط 2024
جانب من آثار الدمار الحاصل بمستشفى الشفاء في شمال غزة-(وكالات)

تدمير النظام الصحي في قطاع غزة يتجاوز مستشفياته

ترجمات |26 شباط 2024
تظاهرة مؤيدة لوقف الحرب في غزة بالعاصمة البريطانية، لندن - (المصدر)

الحرب في غزة تسمم السياسة البريطانية

ترجمات |26 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
غلاء المحروقات

غلاء المحروقات

راتب شهر شباط 02 آذار 2024

راتب شهر شباط

مجزرة دوار النابلسي 01 آذار 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - مجزرة دوار النابلسي

مجزرة دوار النابلسي 29 شباط 2024

bc6fcf28-ca21-4631-bc0d-10efb4032d05

نويت 29 شباط 2024

نويت

محاضرة 28 شباط 2024

محاضرة
 
 