إنزال أردني بريطاني لمساعدات طبية على المستشفى الميداني في غزة

صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية -الجيش العربي، أنه وبتوجيهات ملكية سامية، قامت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي، اليوم الأربعاء، بإنزال مساعدات طبية عاجلة للمرة الثانية عشرة نُفذت هذه المرة على المستشفى الميداني الأردني غزه /77.



وجاءت عملية الإنزال بالتعاون مع الجانب البريطاني الصديق، وذلك لتعزيز إمكانيات المستشفى وزيادة قدرة الكوادر الطبية في تقديم خدمات صحية وعلاجية للتخفيف عن الأهل في قطاع غزة.



وتأتي هذه الخطوة استمراراً لجهود المملكة الأردنية الهاشمية بالوقوف بجانب الأشقاء في ظل الحرب على قطاع غزة.



وتؤكد القوات المسلحة أن المستشفى مستمر في عمله رغم ما يعانيه من أوضاع صعبة نتيجة الحرب على غزة.

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