السبت 24 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"المفوضية": إعادة توطين 10 آلاف لاجئ في الأردن عام 2023

مخيم الزعتري للاجئين السوريين في محافظة المفرق-(ارشيفية)
مخيم الزعتري للاجئين السوريين في محافظة المفرق-(ارشيفية)
عمان– قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن أنه منذ عام 2014، غادرها حوالي 69 ألف لاجئ إلى بلد ثالث تحت مسمى "إعادة التوطين"، و10 آلاف منهم تم إعادة توطينهم عام 2023.اضافة اعلان
وفي حين تشير التقديرات، إلى أن أكثر من 10 % من اللاجئين يرغبون بإعادة التوطين، فإن أقل من 1 % عادة ما تتم إعادة توطينهم.
ووفقا لتقرير صادر عن المفوضية قبل أيام، فإنها مع الفرص المحدودة للعودة إلى سورية والاندماج على المدى الطويل في المجتمعات الأردنية، فانها تركز على حلول البلدان الثالثة مثل إعادة التوطين وغيرها من المسارات.
وترى المفوضية أن "إعادة التوطين"، تمكّن اللاجئين من الانتقال إلى بلد آخر يوافق على قبولهم بوضع قانوني يضمن الحماية الدولية والإقامة الدائمة، وهي "طريقة مهمة لتقاسم المسؤولية وإظهار التضامن مع الحكومات المضيفة مثل الأردن.
وأكدت المفوضية أنّها تعطي الأولوية للاجئين من جميع الجنسيات لإعادة التوطين وفقاً لاحتياجات الحماية، مشيرة إلى أن الذين يتم إعادة توطينهم هم في الغالب حالات ضعيفة للغاية، مثل أولئك الذين يحتاجون إلى الحماية القانونية والجسدية، والناجين من العنف أو التعذيب، والأطفال والمراهقين المعرضين للخطر، وذوي الاحتياجات الطبية. 
وذكرت بأن فرص إعادة التوطين محدودة وتستند إلى الحصص المخصصة من قبل بلدان إعادة التوطين. 
بالإضافة إلى "إعادة التوطين"، توجد العديد من المسارات للاجئين للوصول إلى حلول البلدان الثالثة بما في ذلك التوظيف والتعليم ولم شمل الأسرة والرعاية الخاصة، يشار إليها باسم "المسارات التكميلية"، وهي عبارة عن طرق آمنة ومنظمة للاجئين للبقاء بشكل قانوني في بلد ثالث حيث يتم تلبية احتياجاتهم من الحماية الدولية. 
ومنذ عام 2020، ساعدت المفوضية 1500 لاجئ ضمن هذه المسارات، إلا أنّ هذا الرقم لا يعكس -وفقاً للمفوضية - سوى جزء صغير من العدد الفعلي للاجئين الذين سافروا إلى بلدان ثالثة عبر مسارات مختلفة، حيث تشير البيانات إلى أن أكثر من 8 آلاف لاجئ غادروا الأردن في الفترة الزمنية.
على مدى العقد الماضي، استفاد العديد من اللاجئين من برامج التعليم وسبل العيش في الأردن، وهم الآن لاجئون يتمتعون بمهارات عالية في القطاعات ذات الطلب المرتفع مثل تكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية والقانون والهندسة. 
وعلى الرغم من أنّهم لا يستطيعون العمل في هذه القطاعات في الأردن، "لأنها قطاعات مقيدة للأجانب للعمل فيها"، إلا أنهم مرشحون أقوياء للاستفادة منها لمسارات التوظيف إلى بلدان ثالثة.
أمّا من يرغب في العودة إلى سورية فلا تقوم المفوضية بتشجيع أو تسهيل عودتهم إلى بلادهم، رغم أنّها تواصل البحث عن طرق لدعم اللاجئين الذين يرغبون في العودة، مع مراقبة التطورات التي قد تساهم في الفرص المستقبلية للعودة الطوعية إلى الوطن بأمان وكرامة، مؤكدة أنّ أي عودة "يجب أن تكون طوعية وتستند إلى قرار حر ومستنير".
ومنذ عام 2018، اختار أكثر من 52 ألف لاجئ سوري العودة إلى ديارهم، وقد لاحظت المفوضية بين عامي 2020 و2023، أن ما معدله 500 لاجئ يعبرون الحدود شهريًا. 
وأكدت أنّها تسعى الى حصول اللاجئين الضعفاء الذين لديهم احتياجات حماية شديدة على فرص إعادة التوطين المحدودة مع تسهيل الوصول إلى مسارات مختلفة ومساعدة اللاجئين على التنقل بين الحلول والإمكانيات المختلفة المتاحة لهم.
وستواصل أيضًا مشاركة المعلومات الدقيقة والحديثة للاجئين الذين يرغبون في العودة إلى سورية والتأكد من أن جميع عمليات العودة طوعية وآمنة ومستنيرة.
يشار إلى أن تعريف "إعادة التوطين" بحسب الموقع الإلكتروني للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هي عملية نقل اللاجئين من دولة اللجوء إلى بلدٍ آخر يوافق على السماح لهم بالدخول، ويمنحهم الإقامة الدائمة في نهاية المطاف".
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
الاحتلال يستهدف الصحفيين في غزة

وزراء الإعلام في منظمة التعاون الإسلامي يدعون إلى محاسبة إسرائيل على جرائمها ضد الإعلاميين الفلسطينيين

منذ 40 دقيقة
الأونروا

"الأونروا": رفيق الفلسطينيين في اللجوء والنزوح.. فمن يقتل الشاهد؟ (انفوغراف)

منذ1 ساعة
الملك خلال إلقائه خطاب العرش في افتتاح الدورة البرلمانية السابقة-(أرشيفية)

"الانتقال الكبير": الأردن يمضي إلى المستقبل بإرادة حرة

منذ1 ساعة
سيدة تدلي بصوتها في الانتخابات النيابية السابقة - (أرشيفية)

المرأة في 25 عاما.. مشاركة أوسع وطموح أكبر في العملية الديمقراطية

منذ1 ساعة
إحدى مزارع الأبقار في منطقة الظليل-(ارشيفية)

مربو أبقار.. مطالبات بالرقابة على مصانع تستخدم حليب البودرة لإنتاج الألبان

منذ1 ساعة
العلم الأردني

الأردن.. استقرار اقتصادي وتحديات بالتوظيف وسوق العمل

منذ1 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

تطهير الضفة الغربية من الفلسطينيين

ماهر أبو طير |اليوم

ضحايا استبداد "حق النقض- (1)..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

حصافة المسؤول

سلامة الدرعاوي |اليوم

قصة أسطورة من وطني!

نضال المجالي |اليوم

خيارنا الوحيد ومنظومة إجراءات فورية (4 - 6)

د.خليف الخوالدة |اليوم
ترجمات
مقاتلون من تنظيم "داعش" في سورية - (أرشيفية)

رد "داعش" على أحداث "7 أكتوبر"

ترجمات | منذ1 ساعة
544394

جنرال إسرائيلي: لو دخلنا رفح لن ننجح في القضاء على حماس

ترجمات | منذ10 ساعة
جيش الاحتلال الإسرائيلي

فخ إستراتيجية "مكافحة التمرد" في غزة

ترجمات |23 شباط 2024
1708642967855943800

مهمة الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر.. التداعيات والتحديات

ترجمات |23 شباط 2024
صورة تقول الكثير عن العلاقة بين بنيامين نتنياهو ومحمود عباس - (أرشيفية)

تدمير إسرائيل الذاتي‏: نتنياهو، الفلسطينيون وثمن الإهمال‏ (2-2)

ترجمات |21 شباط 2024
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (المصدر)

تدمير إسرائيل الذاتي‏: نتنياهو.. الفلسطينيون وثمن الإهمال‏ (2-1)

ترجمات |20 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير حمزة حجاج نصيحة !

نصيحة !

صمود أهل غزة 23 شباط 2024

c09c8610-e907-4882-b90a-9e6639f3ed1a (1) copy

تشجيع 22 شباط 2024

43b218d1-539b-49f5-8ddb-02a4d83ce652 copy

ترند الحلويات ! 21 شباط 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - ترند الحلويات !

متعثر 20 شباط 2024

حمزة حجاج -متعثر

العالم وغزة 19 شباط 2024

hajjaj copy
 
 