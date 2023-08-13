انتشار التدخين يتجاوز 65 % بين الرجال في الأردن

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أطلقت وزارة الصحة والجمعية الملكية للتوعية الصحية حملة إعلامية للتوعية بأضرار تعاطي منتجات التبغ وآثار التدخين السلبي على صحة الأطفال تحت شعار "مهمتنا نحميهم" وذلك بالتعاون مع الشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية (امفنت) ومنظمة فايتال ستراتيجيز ومنظمة الصحة العالمية وأمانة عمان الكبرى.ويأتي إطلاق هذه الحملة ضمن الجهود الوطنية المستمرة لتطوير وتنفيذ برامج توعوية تعنى بالسلامة والصحة العامة بما في ذلك التوعية بأضرار التدخين بكافة أشكاله.وتهدف هذه الحملة، التي تأتي كجزء من الاستجابة لارتفاع معدلات التدخين في المملكة والتي بلغت 65.3% بين الرجال، إلى حماية الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة من المخاطر الصحية للتدخين السلبي وكسب التأييد للمادة رقم 53 من قانون الصحة العامة رقم 47 والتي تحظر استخدام التبغ بأشكاله كافة في الأماكن العامة.وتُعرِّف الحملة بالمخاطر الصحية الناتجة عن تعرض الأطفال للتدخين السلبي؛ مثل الموت المفاجئ للرضع والالتهابات الرئوية وغيرها، بهدف زيادة الوعي حول أهمية تفعيل سياسات مكافحة التبغ ودعمها.وتندرج حملة "مهمتنا نحميهم" كجزء من الحملة الإقليمية "متحدون ضد التبغ" التي تدعمها الشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية (امفنت) في كل من الأردن وفلسطين ومصر والعراق وبتمويل من المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) كمرحلة ثانية لحملة "متحدون ضد التبغ" التي طبقتها الجمعية الملكية للتوعية الصحية العام الماضي.