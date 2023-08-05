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الغد الأردني
السبت 05 آب 2023
6:40 م
وفاة طفلة بلدغة عقرب خطير
عقرب خطير وسام
عماد العجلوني
توفيت طفلة اليوم تبلغ من العمر ٦ اعوام ، إثر تعرضها للدغة عقرب خطير في منطقة أبو خشيبة في العقبة.
وقد تم إسعاف الطفلة الى مستشفى الأمير هاشم في العقبة ونقلت للعناية الحثيثة ، الا انها ما لبثت أن فارقت الحياة.
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وقد شهدت الآونة الأخيرة العديد من حالات اللدغ لأطفال وبالغين كان سببها إما عقارب سامة أو أفاعي.
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العقبة
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عقرب خطير
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