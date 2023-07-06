الخميس 06 تموز 2023
النسخة المطبوعة

122 مخالفة لتعليمات امتحان التوجيهي في يومين

WhatsApp Image 2023-07-04 at 10.32.33 AM
طلبة ثانوية عامة - الغد
تابع وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة من خلال غرفة العمليات المركزية سير امتحان الثانوية العامة في يومه الثاني، موجها القائمين على الغرفة بالاستجابة السريعة وبكل شفافية لأي ملاحظات ترد إليها ومتابعتها، تسهيلا على الطلبة وأولياء أمورهم للأهمية الكبيرة لهذا الامتحان الوطني.اضافة اعلان

وأشاد بجهود القائمين على غرفة العمليات والكوادر المساندة في مركز الوزارة ومديريات التربية والتعليم ورؤساء القاعات والمراقبين والمصححين واللجان الإشرافية والفرق الفنية ودورهم في إنجاح إجراءات عقد الامتحانات وضبطها بصورة متميزة .

وأعرب عن شكر الوزارة لكافة المؤسسات الوطنية التي تساند الوزارة في إجراءاتها لعقد الامتحان، ووسائل الإعلام، وأبناء المجتمع المحلي، والتي كان لها الدور الكبير في تمكين الوزارة من تطبيق إجراءاتها وفق ما هو مخطط له.

كما تابع مجريات سير الامتحان بالتواصل المستمر مع الأمينين العامين للوزارة الذين يجولان على قاعات التوجيهي، مؤكدا أهمية الزيارات التفقدية في تمكين الكوادر القائمة على الامتحان من أداء دورها حسب ما هو مخطط له.

وأكد أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق التعليمات الناظمة للامتحان؛ تحقيقا للعدالة وتكافؤ الفرص بين الطلبة، مبينًا أن عدد المخالفات التي تم تسجيلها اليوم الخميس بلغ 93 حالة استخدام للسماعات اللاقطة، في حين سجل اليوم الأول للامتحان 29 حالة، حيث تشير التعليمات الناظمة للامتحان إلى حرمان المخالفين لدورتين امتحانيتين متتاليتين لهذه المخالفة.

من جانبهما، تابع الأمينان العامان للوزارة للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، والشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات، في جولتين منفصلتين سير امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2023 / الامتحان العام، في عدد من القاعات في قصبة عمان، ووادي السير.

وأبدى الأمينان العامان ارتياحهما لمستوى الانضباط والالتزام من قبل الطلبة والقائمين على الامتحان بالتعليمات الناظمة له، وجاهزية القاعات من حيث توفر البيئة الامتحانية الملائمة لأبنائنا الطلبة.

واطلع الأمينان العامان، على سير الامتحان في تلك القاعات، مبديان ارتياحهما لمجرياته، فيما جالت فرق ولجان إشرافية من الوزارة على المدارس التي يعقد فيها الامتحان للاطمئنان على سيره ومتابعة مجرياته.

وتقدم لامتحان اليوم في مبحث اللغة العربية للفروع كافة 147211 مشتركًا ومشتركة.
new_239574_6502

تشكيل لجنة لاستضافة الأردن لمؤتمر اليونيسكو منذ23 ساعة

جانب من جلسة مجلس الوزراء اليوم

الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية منذ23 ساعة

إحدى مركبات الدوريات الخارجية - (أرشيفية)

السير: تغيير المسرب بشكل مفاجئ السبب الرئيس للحوادث المرورية صباح اليوم 05 تموز 2023

بدء أعمال اللجنة الأردنية العُمانية العاشرة غدا

بدء أعمال اللجنة الأردنية العُمانية العاشرة غدا 05 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
طلبة توجيهي يتقدمون لأحد الامتحانات - (أرشيفية)

بدء امتحانات التوجيهي الثلاثاء

03 تموز 2023
1687072349586

توقف تلفريك عجلون لصيانته اليوم

30 حزيران 2023
a7698627-مشهد-عام-من-العاصمة-عمان-أرشيفية

تعرفوا على حالة الطقس خلال عيد الأضحى

24 حزيران 2023
b64efbe7-صلاة-عيد-الفطر-في-الاردن

تعرفوا على أماكن مصليات عيد الأضحى المبارك (أسماء)

17 حزيران 2023
اقرأ أيضا
F0WAZR2XsAIMnwp

الصفدي: توقيع 5 مذكرات تفاهم واتفاقيات مع سلطنة عُمان

منذ1 ساعة
WhatsApp Image 2023-07-06 at 1.53.03 PM

المجتمع المدني والحكومة يتابعان تنفيذ خطة عمل "تفعيل الثقة والحوكمة الرشيدة"

منذ1 ساعة
1688637446460

اللجنة الأردنية العُمانية تبدأ أعمالها في عمان

منذ2 ساعة
التربية

تعمم بفتح قاعات التوجيهي عند التاسعة صباحاً

منذ19 ساعة
مركز إصلاح وتأهيل سواقة

الفايز: مراكز الإصلاح والتأهيل في الأردن حظيت باحترام دولي

منذ23 ساعة
وزارة الشباب - (أرشيفية)

مجلس الوزراء يوافق على الأسباب الموجبة لنظام التنظيم الإداري لوزارة الشباب

منذ23 ساعة
افكار و مواقف

مديونية الجامعات الرسمية بين الواقع والتضخيم

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم

مواقف جبانة تجاه ما يجري في فلسطين..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

الخروج من "غسيل الأموال"

سلامة الدرعاوي |اليوم

الخط الصحراوي!

نضال المجالي |اليوم

مؤشرات جاذبية الدول للاستثمار

رعد التل |اليوم

رسالة إلى “الأولمبية”

خالد خطاطبة |اليوم
ترجمات
تمرد "فاغنر" في روسيا

ردود الفعل الإيرانية على تمرد "فاغنر" في روسيا

ترجمات | منذ17 ساعة
الجنرال اللنبي في القدس بعد الاستيلاء عليها من العثمانيين - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (6-3): مدينة تبوك الحجازية‏

ترجمات |04 تموز 2023
محطة سكة الحديد الحجازي الأردني، عمان - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (1 - 6): نحو الحجاز‏

ترجمات |02 تموز 2023
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الجنرال السوداني عبد الفتاح البرهان في القاهرة - (أرشيفية)

المقاربة المصرية للأزمة السودانية

ترجمات |01 تموز 2023
ربما يتحول "النظام العالمي" الحالي إلى أنظمة وعوالم - (أرشيفية)

عالم بلا مهيمنين‏

ترجمات |26 حزيران 2023
خزان النفط اليمني "صافر"، الذي يهدد بكارثة بيئية - (أرشيفية)

إنقاذ خزان "صافر": عمل أممي لتجنب كارثة بيئية في اليمن

ترجمات |26 حزيران 2023
 