122 مخالفة لتعليمات امتحان التوجيهي في يومين

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تابع وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة من خلال غرفة العمليات المركزية سير امتحان الثانوية العامة في يومه الثاني، موجها القائمين على الغرفة بالاستجابة السريعة وبكل شفافية لأي ملاحظات ترد إليها ومتابعتها، تسهيلا على الطلبة وأولياء أمورهم للأهمية الكبيرة لهذا الامتحان الوطني.وأشاد بجهود القائمين على غرفة العمليات والكوادر المساندة في مركز الوزارة ومديريات التربية والتعليم ورؤساء القاعات والمراقبين والمصححين واللجان الإشرافية والفرق الفنية ودورهم في إنجاح إجراءات عقد الامتحانات وضبطها بصورة متميزة .وأعرب عن شكر الوزارة لكافة المؤسسات الوطنية التي تساند الوزارة في إجراءاتها لعقد الامتحان، ووسائل الإعلام، وأبناء المجتمع المحلي، والتي كان لها الدور الكبير في تمكين الوزارة من تطبيق إجراءاتها وفق ما هو مخطط له.كما تابع مجريات سير الامتحان بالتواصل المستمر مع الأمينين العامين للوزارة الذين يجولان على قاعات التوجيهي، مؤكدا أهمية الزيارات التفقدية في تمكين الكوادر القائمة على الامتحان من أداء دورها حسب ما هو مخطط له.وأكد أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق التعليمات الناظمة للامتحان؛ تحقيقا للعدالة وتكافؤ الفرص بين الطلبة، مبينًا أن عدد المخالفات التي تم تسجيلها اليوم الخميس بلغ 93 حالة استخدام للسماعات اللاقطة، في حين سجل اليوم الأول للامتحان 29 حالة، حيث تشير التعليمات الناظمة للامتحان إلى حرمان المخالفين لدورتين امتحانيتين متتاليتين لهذه المخالفة.من جانبهما، تابع الأمينان العامان للوزارة للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، والشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات، في جولتين منفصلتين سير امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2023 / الامتحان العام، في عدد من القاعات في قصبة عمان، ووادي السير.وأبدى الأمينان العامان ارتياحهما لمستوى الانضباط والالتزام من قبل الطلبة والقائمين على الامتحان بالتعليمات الناظمة له، وجاهزية القاعات من حيث توفر البيئة الامتحانية الملائمة لأبنائنا الطلبة.واطلع الأمينان العامان، على سير الامتحان في تلك القاعات، مبديان ارتياحهما لمجرياته، فيما جالت فرق ولجان إشرافية من الوزارة على المدارس التي يعقد فيها الامتحان للاطمئنان على سيره ومتابعة مجرياته.وتقدم لامتحان اليوم في مبحث اللغة العربية للفروع كافة 147211 مشتركًا ومشتركة.