الخميس 07 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

سارة الزكريا وأخواتها: ما سرّ شعبية هذا اللون الغنائي؟

dfdde180-4cc6-11ee-a0ff-139b0a24ffbc
سارة الزكريا
شهدت السنوات القليلة الماضية فورة موسيقية بطلاتها مغنيات يؤدين أغاني شعبية، بألحان تقليدية، وكلمات توصف بأنها "فظة" أو "هابطة"، على أنغام الأورغ والطبل، وحولهنّ جمهور متحمس في أماكن السهر.اضافة اعلان

سهّل تيك توك انتشار هؤلاء المغنيات، فتخطين الحدود، وحققن أرقام مشاهدات بالملايين على منصات التواصل الاجتماعي، وباتت بعض العبارات من أغانيهنّ متداولة بين الناس بشكل كثيف، مثل سارة الزكريا، التي اشتهرت باستخدام عبارة "يا بيبي".
 
وعادت سارة الزكريا إلى الواجهة خلال الأيام الماضية، بعد منعها من الغناء في مصر، بسبب قولها عبارة، اعتبرت مسيئة للشعب المصري، خلال إحدى حفلاتها في "المحروسة".

كذلك واجهت زميلتها اللبنانية ريم السواس قراراً مماثلاً قبل مدة، بعد اتخاذ نقابة الفنانين السوريين قراراً بمنعها من إحياء حفلات في سوريا، بسبب كلمات أغانيها التي اعتبرت دون المستوى المطلوب.

تتناول أغاني الزكريا والسواس مواضيع تعدّ هابطة أو بذيئة، فواحدة تدعو حبيبها للزواج بالسر وتقول له: "تجي نتجوز بالسر، أهلي وأهلك ما يدرون، تجي ناخذ بيت بعيد ونخلف بيبي صغيرون". والأخرى تقول إن الغلطة الأكبر التي ارتكبتها خلال حياتها، هي أنها أحبت "واحد واطي" وعلّت من شأنه.

تقول الناقدة الموسيقية نور عزالدين في اتصال مع بي بي سي نيوز عربي، إنه ليس هناك معايير فعلية "للهبوط"، إلا "عند نقابات الموسيقى أو الأنظمة السياسية والدول التي تقرر ما هو الهابط، وما هو المسيء، وما هو خلاف ذلك".

وتضيف: "قبل 20 سنة من الآن، كان ما تقدمه روبي يصنف على أنه فن هابط، وأصبح ما تقدمه الآن مجرد أغاني بوب شعبية، مثلها مثل نانسي عجرم وإليسا".

فورة جديدة لفن قديم





ريم السواس

صحيح أن بعض هذه الأغاني بكلماتها غير المألوفة، حظيت باهتمام أكبر في الفترة الأخيرة، إلا أنها ليست نمطاً فنياً حديث العهد.

إذ تقول نور عزالدين إن هذا اللون المسمّى "باللون الشعبي الشامي"، شائع في لبنان وسوريا والعراق، ونابع من اللهجة البدوية القديمة.

وتوضح أن الأغنية اللبنانية القديمة، التي "بدأت في أربعينيات القرن الماضي مع نجاح سلام وغيرها، كانت تغنى باللهجة البدوية، وذلك لأن اللهجة اللبنانية كانت تعتبر ثقيلة على الموسيقى. وبقيت هذه اللهجة مستخدمة في الأغاني الشائعة في البقاع وبعلبك".

ويقول الصحافي المختص بالفن ربيع فران، إن المغنية السورية سارية السواس، كانت أول من قدم هذا اللون في إطار معاصر، بدءاً من أواخر التسعينيات، ولكنها لم تكن تستخدم عبارات فظة أو بذيئة. ويضيف: "شخصياً لا أستمع إلى هذا النوع من الأغاني، إلا أنني ضد القمع".

يلقى هذا اللون الغنائي انتشاراً في وسائل النقل العام، والباصات، وبين سائقي الشاحنات، وامتدت شعبيتها حديثاً إلى ساحات تيك توك.

ويقول فران إلى أن هذا النمط يشار إليه بالغناء "النّواري" نسبةً لقبائل وعشائر النور أو الغجر التي تنتشر في منطقة الشام، و"تعرف بلونها الموسيقي الجميل الذي يستخدم فيه البزق والطبلة".

ويضيف: "جزء كبير من هذا اللون منتشر في شبه الجزيرة العربية ويعتمد عادةً على الشجن والحزن والحب".

كلام فاضح

ترافق انتشار هذا اللون الغنائي مع ظهور أغانٍ تتضمن عبارات جنسية في بعض الأحيان، مثل أغاني المغنيتين سارة جنيد وعلا جامع، اللتين تعيدان إلى الذاكرة شهرة المغنية السورية مها عبد الوهاب في ستينيات القرن الماضي، التي تتضمن أغانيها معانٍ جنسية صريحة.

وتقول نور عز الدين: "يجب ألا ننسى أن هذا النوع من الأغاني يصنع تحت راية الترفيه وهو موجه لجمهور يوجد في أماكن السهر للغناء والرقص وشرب الكحول والتسلية، وليس لجمهور يفضل الطرب والأغنية النظيفة".

يلاحظ أن معظم المغنيات الصاعدات ضمن هذا النمط الغنائي، يؤدين أعمالاً لمغنين آخرين خلال حفلاتهنّ على المسرح، ولا يسجلن أغاني خاصة في الأستوديو إلا في ما ندر، لذلك تنتشر أعمالهن بواسطة تسجيلات صوت أو فيديو من الحفلات.

تقول عز الدين: "لا يعتمد عملهن فقط على الغناء، بل على أجواء العرض أيضاً، والتفاعل مع الجمهور، لذلك تحظى تسجيلات حفلاتهن بالفيديو بملايين المشاهدات".

وتتابع: "ذلك سر نجاحهن، إذ يتحدثن مع الجمهور من دون أي حدود، ويستخدمن عبارات يستخدمها الجميع، في المناطق الشعبية، ومنها الإهانات، وذلك ما يمنحهن قدرة على التطرق إلى مواضيع متعددة لا تتناولها أغاني البوب الرائجة".

فعل نسوي "فطري"

يرى الصحافي المختص بالموسيقى، داني حجار، أنّ الطابع الاستفزازي لكلمات الأغاني التي تغنيها مغنيات مثل سارة الزكريا وريم السواس، نابع من أنهن "نساء قررن الغناء عن أمور عادةً لا يتكلم عنها سوى الرجال، وهناك شيء ثوري ونسوي في تملكهّن لهذه اللغة والخطاب، واستخدامهن لكلام يوصف بأنه بذيء".

ويقول حجار إن هؤلاء المغنيات تحدّين الوضع القائم في صناعة الموسيقى، وتحدّين معايير ما هو مسموح أو مقبول اجتماعياً، مما يجعل حضورهن على المسرح "فعلاً نسوياً فطرياً"، بحسب تعبيره.

ويلاحظ أن هناك ازدواجية معايير في التعاطي معهن، وفي منعهنّ من الغناء من قبل بعض النقابات الفنية. "إننا لا نرى رجالاً عوقبوا أو منعوا من الغناء بسبب كلمات مهينة أم بذيئة، على الرغم من وجود الكثير من الأمثلة على ذلك"، ومنها بحسب رأيه أغنية "التنورة" للمغني اللبناني فارس كرم، وبعض أعمال المغني اللبناني محمد إسكندر.

ويضيف: "على العكس يحتفى بأغانيهم، وتذاع في الأعراس، ويرددها الجميع ويرقصون على أنغامها".

وكانت شهرة سارة الزكريا، تصاعدت عام 2021، مع أغنية "تجي نتجوز بالسر"، وحققت قناتها على يوتيوب أكثر من 124 مليون مشاهدة، في حين تحظى بأكثر من مليون و100 ألف متابع على تيك توك، وأكثر من 4 ملايين و500 ألف "إعجاب" على المحتوى الذي تنشره.

وشاركت الزكريا العام الحالي، في الجزء الثالث من مسلسل "للموت"، بأغنية خاصة بعنوان "دشش"، كتبت خصيصاً للمسلسل الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي.

أما السواس فاشتهرت بشكل كبير عام 2022 بأغنيتها "أكبر غلطة بحياتي"، وجمعت عبر قناتها على يوتيوب أكثر من 214 مليون و816 ألف مشاهدة، وتحظى بأكثر من 3 ملايين و100 ألف متابع على تيك توك، وأكثر من 19 مليون "إعجاب" على المحتوى الذي تنشره.

ويمكن أن نلاحظ أوجه الشبه بين انتشار هذا النوع من الأغاني بأصوات نسائية عربياً، وتجارب مغنيات موسيقى الراب الأمريكيات، اللواتي يلجأن إلى كتابة أغانٍ بكلمات بذيئة.

وربما يكون وجه الشبه الأبرز بين الجانبين، هو قدرة هؤلاء المغنيات، على فرض أمر واقع جديد، ينتزعن فيه القدرة على التعبير بحرية، وإن ببعض البذاءة، وتحقيق انتشار جماهيري واسع من مهنتهنّ، وما يلي ذلك من ربح مادي كبير.


20f04c20-49a3-11ee-9b58-cb80889117a8

العلاقة الغرامية التي قادت مؤثرة تيك توك ووالدتها إلى ارتكاب جريمتي قتل 03 أيلول 2023

_98017826_mediaitem98017825

محمد الفايد من عامل في ميناء الاسكندرية إلى أحد كبار أثرياء بريطانيا 02 أيلول 2023

bd8f5e10-471c-11ee-9b58-cb80889117a8

نتفليكس تدخل بحذر إلى عالم ألعاب الكومبيوتر 31 آب 2023

ffcffc70-458d-11ee-b3b1-178d14ad7ba1

لعبة الهاتف الذكي التي تمول ثورة في ميانمار 29 آب 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
ee35dd00-4cd0-11ee-b5fc-8f212b46bd1e

ما قصة اليوتيوبر العراقية طيبة العلي التي خنقها والدها حتى الموت؟

منذ5 ساعة
_130974616_11c2e828-e367-482c-bce2-1552f1d544c9

رحلة ميتش ماكونيل من ضحية لشلل الأطفال إلى عملاق في عالم السياسة

04 أيلول 2023
2fac4ff0-3f41-11ee-8e03-c1a580a3813a

كيف يجني مشاهير وسائل التواصل الأموال من خلال تصوير نومهم؟

21 آب 2023
1f1ea1e0-3bd8-11ee-8201-d14de82989b9

إطلاق اسم هاريسون فورد على نوع جديد من الثعابين في البيرو

16 آب 2023
اقرأ أيضا
ee35dd00-4cd0-11ee-b5fc-8f212b46bd1e

ما قصة اليوتيوبر العراقية طيبة العلي التي خنقها والدها حتى الموت؟

منذ5 ساعة
d10dd660-4807-11ee-822d-6b70869ff87b

مقاطع فيديو على تيك توك تثير ذعر أسر أطفال مقتولين

06 أيلول 2023
0dbbf930-4b4a-11ee-9b58-cb80889117a8

آيفون جديد، شاحن جديد: أبل تخضع لقواعد الاتحاد الأوروبي

05 أيلول 2023
fcbcdbf0-4a62-11ee-9b58-cb80889117a8

لماذا لا تبدو شطيرة البرغر في الواقع كما هي في الإعلانات؟

04 أيلول 2023
_130974616_11c2e828-e367-482c-bce2-1552f1d544c9

رحلة ميتش ماكونيل من ضحية لشلل الأطفال إلى عملاق في عالم السياسة

04 أيلول 2023
bddfb260-4ac9-11ee-af9e-29afa5916e0a

غوغل تسعى إلى أن تكون في قلب ثورة الذكاء الاصطناعي

04 أيلول 2023
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

عن أي نواب تتحدثون؟

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

السيناريو الخطير الذي يتجنبه الأردن

ماهر أبو طير |اليوم

الكتابة للمراكز الفكرية..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

تحديات أمام موازنة 2024

سلامة الدرعاوي |اليوم

حسابات العام الأخير

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
نقل جثامين الضحايا من موقع تحطم الطائرة التي أقلت قادة "فاغنر" في روسيا - (أرشيفية)

رأس مجموعة "فاغنر" يقطع.. ومرتزقة يتملكهم الخوف

ترجمات | منذ20 ساعة
الجنرالان الأميركي مارتن ديمبسي والإسرائيلي بيني غانتس يترجلان من طائرة بلاك هوك إسرائيلية أميركية الصنع، 2012 – (المصدر)‏

الجدل الجديد حول المساعدات الأميركية لإسرائيل

ترجمات | منذ20 ساعة
تعبيرية، غولدن كوزموس – (المصدر)

نهاية عصر البشر

ترجمات |05 أيلول 2023
1693829480474593400

فك شيفرة علاقات "الاستعمارية الجديدة": الآثار الجيوسياسية للانقلاب النيجيري‏

ترجمات |04 أيلول 2023
Untitled-1

من قتل يفغيني بريغوزين؟‏

ترجمات |04 أيلول 2023
ليبيا

صعود العلاقات الإسرائيلية الليبية وانهيارها الفوري

ترجمات |04 أيلول 2023
 