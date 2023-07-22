السبت 22 تموز 2023
النسخة المطبوعة

أمنية: 400 مليون دولار استثمارات متوقعة بالجيل الخامس

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أمنية والاستثمار في الجيل الخامس
توقع الرئيس التنفيذي لشركة أمنية فيصل قمحية، أن تصل استثمارات الشركة في شبكة الجيل الخامس ما يقارب 400 مليون دولار، على مدى 5 سنوات، منها 100 مليون دولار بالعام الحالي.اضافة اعلان
وقال قمحية في مقابلة مع وكالة الانباء الأردنية (بترا)، إن هذه الاستثمارات تتوزع على الأجهزة والمعدات والتقنيات والإعلانات وقنوات البيع اللازمة للخدمة، فضلاً عن الاستثمار بالموارد البشرية لضمان تقديم الخدمة وإدامتها.
واشار إلى أن أمنية قامت بالتزامن مع إطلاق خدمات الجيل الخامس بعمل تحسينات على شبكتها بمختلف المحافظات، إلى جانب زيادة رقعة خدمات (الفايبر) فيها، بالإضافة إلى التوسع في مناطق جديدة في عمان.
ولفت قمحية إلى أن لدى الشركة 421 موقعا لأبراج اتصالات بمحافظتي الزرقاء وإربد والعاصمة عمان تقدم خدمات الجيل الخامس، فيما تخطط لتغطية 750 موقعا قبل نهاية العام الحالي 2023.
واوضح أن رؤية التحديث الاقتصادي وضعت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقمة الأولويات ما يعكس دوره المحوري بالاقتصاد الوطني ودفع عملية النمو ودعم مسيرة التحول الرقمي بالمملكة واستقطاب الاستثمارات.
وبين أن دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهم ظهرا جليا خلال جائحة فيروس كورونا بفعل وجود بنية تحتية قوية دعمت مختلف القطاعات والأعمال خلال وقت قصير.
ولفت إلى دور وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات في إيجاد حلول لمعظم التحديات وتذليل الصعوبات.
وأكد قمحية أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالأردن، يشكل الحاضنة الرئيسة لتطوير جميع القطاعات، ويحوي العديد من الفرص التي يمكن تحقيقها للاقتصاد الوطني، مبينا أن مستقبل القطاع يرتكز على تعظيم الاستفادة من نقاط القوة التي يتمتع بها والسعي لتجاوز التحديات التي تعترض عمله.
واشار الى مشروع نظام الربط والحماية الإلكترونية الخاص بوزارة التربية والتعليم الذي قامت الشركة من خلاله بربط أكثر من 3500 مدرسة و43 مديرية و69 مبنى إدارياً للوزارة وتوفير خدمات الإنترنت والاتصالات المتكاملة ليستفيد من هذه الخدمات نحو 1.5 مليون طالب و100 الف موظف وطاقم تدريسي من المدارس ومديريات التربية.
وبين ان الشركة وفرت 54 جهاز خدمة ذاتية على مدار الساعة في معظم محافظات المملكة، إلى جانب تحديث مجموعة من معارضها لتقدم خدماتها إلكترونياً بالكامل لإنجاز مجموعة من المعاملات من خلال تجربة رقمية سهلة وبسيطة.
واوضح أن هذه الخطوة تعكس التزام شركة أمنية بدعم جهود المملكة في تعزيز التحول الرقمي، وتقليل اعتمادها على الخدمات التقليدية والانتقال إلى خدمات رقمية متكاملة تسهم في تسهيل وتسريع إتمام المعاملات بشكل أسرع وأكثر كفاءة.
وأوضح أن حاضنة أمنية لريادة الأعمال "ذا تانك" تعمل على نشر ثقافة الريادة وتوفير بيئة محفزة للرياديين والشركات الناشئة بالمملكة من خلال تنظيم ورش عمل بمواضيع مختلفة تهم الرياديين، كما تحتضن 20 شركة ناشئة سنوياً، وتوفر لأفرادها فرصة المشاركة بالمنتديات واللقاءات الخاصة بالريادة والابتكار حول العالم، ومع أكبر المنصات ومسرعات الأعمال.-(بترا)
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