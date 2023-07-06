البنك الدولي: 1.9% انخفاض أسعار الغذاء في الأردن لنهاية أيار

عبدالرحمن الخوالدة

انخفضت اسعار الغذاء في الأردن خلال شهر ايار (مايو ) من هذا العام بنسبة 1.9% مقارنة مع ارتفاعها بنسبة 5.8 % لذات الشهر خلال العام الماضي، وفق ما أظهر تقرير الأمن الغذائي الشهري للبنك الدولي. اضافة اعلان

ويأتي هذا الانخفاض بعد أن ارتفعت أسعار الغذاء في الاردن خلال شهر نيسان بنسبة 0.8% .

وأكد التقرير بأن تضخم أسعار الغذاء المحلي ما زال مرتفعا في البلدان المنخفضة والمتوسطة والعالية الدخل ، حيث ان بيانات تضخم اسعار الغذاء لشهر شباط (فبراير) ولشهر أيار (مايو ) ما تزال تظهر تضخم مرتفع في العديد من البلدان المنخفضة والمتوسطة ومرتفعة الدخل حيث أن معدل التضخم يتجاوز نسبة 5 ٪ في 61.1٪ من البلدان منخفضة الدخل ، و 81.4٪

من البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى ، و 77.0 في المائة من البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى ، و 80.4% من البلدان ذات الدخل المرتفع من تضخم في أسعار المواد الغذائية .

وكان التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة قد أظهر ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك "التضخم" حتى نهاية أيار الماضي، بنسبة 3.36%، وصولا إلى 108.50، مقابل 104.97 للفترة نفسها من العام الماضي.

ولفت التقرير إلى أن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في هذا الارتفاع وهي، الإيجارات بنسبة 5.17%، والوقود والإنارة بنسبة 18.40%، والنقل بنسبة 3.14%، والألبان ومنتجاتها والبيض بنسبة 8.59%، والصحة بنسبة 6.50%.