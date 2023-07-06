البنك الدولي: 1.9% انخفاض أسعار الغذاء في الأردن لنهاية أيار

عبدالرحمن الخوالدة
انخفضت اسعار الغذاء في الأردن خلال شهر ايار (مايو ) من هذا العام بنسبة 1.9% مقارنة مع ارتفاعها بنسبة 5.8 % لذات الشهر خلال العام الماضي، وفق ما أظهر تقرير الأمن الغذائي الشهري للبنك الدولي.
ويأتي هذا الانخفاض بعد أن ارتفعت أسعار الغذاء في الاردن خلال شهر نيسان بنسبة 0.8% .
وأكد التقرير بأن تضخم أسعار الغذاء المحلي ما زال مرتفعا في البلدان المنخفضة والمتوسطة والعالية الدخل ، حيث ان بيانات تضخم اسعار الغذاء لشهر شباط (فبراير) ولشهر أيار (مايو ) ما تزال تظهر تضخم مرتفع في العديد من البلدان المنخفضة والمتوسطة ومرتفعة الدخل حيث أن معدل التضخم يتجاوز نسبة 5 ٪ في 61.1٪ من البلدان منخفضة الدخل ، و 81.4٪
من البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى ، و 77.0 في المائة من البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى ، و 80.4% من البلدان ذات الدخل المرتفع من تضخم في أسعار المواد الغذائية .
وكان التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة قد أظهر ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك "التضخم" حتى نهاية أيار الماضي، بنسبة 3.36%، وصولا إلى 108.50، مقابل 104.97 للفترة نفسها من العام الماضي.
ولفت التقرير إلى أن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في هذا الارتفاع وهي، الإيجارات بنسبة 5.17%، والوقود والإنارة بنسبة 18.40%، والنقل بنسبة 3.14%، والألبان ومنتجاتها والبيض بنسبة 8.59%، والصحة بنسبة 6.50%.