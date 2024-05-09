الحكومة: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا

انخفضت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الأول من شهر أيار الحالي، مقارنة مع أسعارها خلال نيسان الماضي، بحسب بيانات أعلنتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الخميس.

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ووفق البيانات، بلغ معدل سعر البنزين (أوكتان (90) في الأسبوع الأول من شهر أيار الحالي 806 دولارات للطن، مقارنة مع معدل سعره في شهر نيسان الماضي والذي بلغ 867 دولارا وبنسبة انخفاض بلغت حوالي 7 بالمئة.



كما بلغ معدل سعر البنزين (أوكتان95)، 845 دولارا للطن، مقارنة مع معدل سعره في شهر نيسان الماضي والذي بلغ 909 دولارات وبنسبة انخفاض بلغت حوالي 7 بالمئة.



وانخفض سعر الديزل من 741 دولارا للطن إلى 687 دولارا، وبنسبة انخفاض بلغت حوالي 7 بالمئة، وانخفض كذلك سعر الكاز من 785 دولارا للطن إلى 720 دولارا، وبنسبة بلغت حوالي 8 بالمئة.



وارتفع سعر زيت الوقود من 493 دولارا للطن إلى 505 دولارات، وبنسبة 2 بالمئة، بالمقابل انخفض معدل سعر الغاز البترولي المسال في شهر أيار الحالي إلى 584 دولارا للطن، مقارنة مع معدل سعره في شهر نيسان الماضي والذي بلغ حوالي 619 دولارا وبنسبة انخفاض بلغت حوالي 6 بالمئة.



من جهة أخرى، انخفض معدل سعر خام برنت في الأسبوع الأول من شهر أيار الحالي ليصبح حوالي 84 دولارا للبرميل، مقارنة مع معدل سعره في شهر نيسان الماضي والذي بلغ حوالي 90 دولارا وبنسبة انخفاض بلغت حوالي 7 بالمئة.