الخميس 28 آذار 2024
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دول الاتحاد الأوروبي تتصدر قائمة الشركاء التجاريين للأردن

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تصدرت دول الاتحاد الأوروبي، قائمة الشركاء التجاريين والتكتلات الاقتصادية خلال شهر كانون الثاني الماضي

تصدرت دول الاتحاد الأوروبي، قائمة الشركاء التجاريين والتكتلات الاقتصادية خلال شهر كانون الثاني من العام الحالي، لجهة الصادرات الوطنية بنسبة 60.9 بالمئة.

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وبحسب بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة رصدتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول الاتحاد الأوروبي في شهر كانون الثاني لهذا العام وصولا إلى 37 مليون دينار، مقابل 23 مليون دينار لنفس الشهر من العام الماضي، مدفوعا بارتفاع حجم الصادرات الأردنية إلى هولندا حيث وصلت إلى 13 مليون دينار.


ونمت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في شهر كانون الثاني من العام الحالي بنسبة 2.4 بالمئة، لتصل إلى 210 مليون دينار، مقارنة مع 205 مليونا، مدفوعة بارتفاع حجم الصادرات الوطنية إلى السوق العراقي، بقيمة 51 مليون دينار.


أما عن حجم الصادرات الوطنية إلى اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا في شهر كانون الثاني من العام الحالي، فقد زادت قيمتها بنسبة 18.5 بالمئة، لتبلغ حوالي 192 مليون دينار، مقارنة مع 162 مليون دينار لنفس الشهر من العام الماضي، ويأتي هذا الارتفاع مدفوعا بزيادة حجم الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة الأميركية لتصل إلى 186 مليون دينار.


أما عن حجم الصادرات الوطنية مع الدول الآسيوية غير العربية في شهر كانون الثاني من العام الحالي، فقد أظهرت البيانات تراجعا بنسبة 8.1 بالمئة، لتصل إلى ما يقارب 102 مليون دينار، مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي والبالغة 111 مليون دينار، ويأتي هذا نتيجة لانخفاض حجم الصادرات الأردنية إلى السوق الهندي حيث بلغت 45 مليون دينار.


وبحسب التقرير، انخفض حجم الصادرات الوطنية إلى باقي التكتلات الاقتصادية في شهر كانون الثاني من العام الحالي بنسبة 38.8 بالمئة، لتبلغ حوالي 52 مليون دينار، مقارنة مع 85 مليونا للشهر نفسه من العام الماضي، ويأتي هذا التراجع نتيجة لانخفاض حجم الصادرات إلى منطقة الحرة حيث بلغت حوالي 23 مليون دينار.
(بترا)

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