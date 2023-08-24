الخميس 24 آب 2023
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10 % انخفاض العجز التجاري للأردن في نصف السنة الأول

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تعبيرية
انخفض العجز في الميزان التجاري (الذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية) بنسبة 10 بالمئة، خلال النصف الأول من العام الحالي، ليصل إلى 4.454 مليار دينار، مقارنة مع 4,947 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي.اضافة اعلان

وأشار التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة حول التجارة الخارجية في الأردن اليوم الخميس، إلى ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 2.3 بالمئة، وصولا إلى ما مقداره 4.198 مليار دينار، مقارنة مع نحو 4.104 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وتعرف الصادرات الوطنية بالسلع والخدمات التي يتم إنتاجها داخل البلد ويتم تصديرها إلى وجهة خارجية، وتتمثل الصادرات الوطنية بالمنتجات والخدمات التي تم إنتاجها بواسطة المؤسسات والشركات المحلية داخل البلد ويتم بيعها وتصديرها إلى دول أخرى.

وبحسب التقرير، ارتفعت قيمة الصادرات الكلية حتى نهاية حزيران الماضي بنسبة 0.9 بالمئة، لتبلغ 4.514 مليار دينار، مقارنة مع 4.473 مليار دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.

وتعرف الصادرات الكلية بإجمالي السلع والخدمات التي يتم تصديرها من بلد ما إلى أي وجهة خارجية، وبتم حساب الصادرات الكلية عن طريق جمع قيمة جميع المنتجات والخدمات التي يتم تصديرها من البلد سواء أكانت محلية أو منتجات مستوردة تمت إعادة تصديرها.

وبلغت قيمة المعاد تصديره 316 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي بانخفاض نسبته 14.4 بالمئة، مقارنة مع 369 مليونا لنفس الفترة من العام الماضي، أما المستوردات، فقد انخفضت قيمتها في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 4.8 بالمئة، لتصل إلى 8.968 مليار دينار، مقارنة مع 9.420 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي.

وفقا للتقرير، بلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 50.3 بالمئة، خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بنسبة 47.5 بالمئة، خلال نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع مقداره 2.8 نقطة مئوية.

وعلى الصعيد الشهري، بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال حزيران الماضي، ما مقداره 831 مليون دينار، بانخفاض نسبته 15.8 بالمئة، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

ووفقا للتقرير، بلغت قيمة الصادرات الوطنية خلال حزيران الماضي ما مقداره 783 مليون دينار، بانخفاض نسبته 13.7 بالمئة، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، فيما بلغت قيمة المعاد تصديره 48 مليون دينار خلال الشهر نفسه بانخفاض نسبته 40 بالمئة، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

اما المستوردات، وبلغت قيمة المستوردات 1.320 مليار دينار خلال حزيران الماضي، بانخفاض نسبته 29.1 بالمئة، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وبحسب التقرير، انخفض العجز في الميزان التجاري خلال شهر حزيران الماضي بنسبة 44.1 بالمئة، ليبلغ 489 مليون دينار، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

كما بلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 63.0 بالمئة، خلال شهر حزيران من العام الحالي، مقارنة بنسبة 53.0 بالمئة، خلال نفس الشهر من العام الماضي، بانخفاض مقداره 10.0 نقطه مئوية.
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