الأربعاء 17 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

125 مليون دولار تحويلات العمال الأردنيين في قطر العام الحالي

محلات صرافة
محلات صرافة

بلغت قيمة تحويلات العاملين الأردنيين في قطر خلال الربع الأول من العام 2024، نحو 125 مليون دولار (88.6 مليون دينار).


وبحسب مسؤولين وعاملين في شركات صرافة ومؤسسات لتحويل الأموال في الدوحة اليوم، سجلت تحويلات العمالة الأردنية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، نموا بنسبة 4.1 بالمئة على أساس سنوي مقارنة مع الفترة المماثلة من العام 2023، والتي بلغت قيمة التحويلات المالية خلالها قرابة 120 مليون دولار (85 مليون دينار)، بينما لم تتجاوز قيمة هذه التحويلات 110 ملايين دولار (78 مليون دينار) خلال الربع الأول من العام 2022.

اضافة اعلان


وأكدوا في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) في الدوحة اليوم الأربعاء، أن استمرار نمو التحويلات المالية للعمالة الأردنية في قطر، يعكس استمرار ارتفاع تعداد هذه العمالة مقارنة مع تعدادها قبل بضع سنوات، والبالغة حاليا نحو 75 ألفا.


ويعمل الأردنيون في قطر بمختلف الأنشطة والقطاعات التجارية والاقتصادية، لكن الغالبية العظمى من أفراد الجالية يعملون بشكل خاص في قطاعي التعليم والصحة.


يذكر أن المنحة القطرية المتعلقة بتوفير 20 ألف فرصة عمل للشباب الأردني، والتي جرى إقرارها قبل بضع سنوات على مرحلتين بواقع 10 آلاف لكل مرحلة، تم تنفيذ نصفها من خلال توفير نحو 10 آلاف وظيفة للأردنيين في سوق العمل القطري حتى نهاية عام 2022.-(بترا)

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
ذهب

ارتفاع أسعار الذهب محليا

منذ24 ساعة
وزارة الطاقة والثروة المعدنية - (أرشيفية)

استراتيجية وطنية لتحويل الأردن لدولة تعدين عام 2033

13 نيسان 2024
انتاج

ارتفاع كميات الإنتاج الصناعي بنسبة 1.45% لشهر شباط

08 نيسان 2024
60 مليون دولار تجارة الأردن وقطر خلال الربع الأول من العام

60 مليون دولار تجارة الأردن وقطر خلال الربع الأول من العام

07 نيسان 2024
اقرأ أيضا
WhatsApp Image 2024-04-17 at 11.01.06 AM

ناجي يباشر عمله مديرا للشركة الأردنية لضمان القروض

منذأقل من دقيقة
تكريم هيئة تنشيط السياحة

تنشيط السياحة تفوز بجائزة أفضل حملة ترويجية في اليونان لعام 2024

منذ 28 دقيقة
مصاغات ذهبية

الذهب يسجل أعلى سعر في تاريخ الأردن (صورة)

منذ 32 دقيقة
أسعار الخضار لثاني أيام رمضان

أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الأربعاء

منذ 51 دقيقة
أعمدة كهرباء - (تعبيرية)

الربط الكهربائي الأردني العراقي يمهد لتكامل عربي في الطاقة

منذ 53 دقيقة
WhatsApp Image 2024-04-16 at 1.15.45 PM (1)

"الطاقة والمعادن" تشارك في برنامج تواصل الأعمال المستدام للقمة العالمية لطاقة المستقبل

منذ22 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

سماء الأردن

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

التصعيد الإسرائيلي الإيراني

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

الصراعات المجدولة في هذا التوقيت

ماهر أبو طير |اليوم

نستبدل أسيادا بأسياد

سائد كراجة |اليوم

مناورة عابرة للقارات!

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
دمار هائل في حي الرمال في مدينة غزة بعد استهدافه بغارات جوية إسرائيلية، 10 تشرين الأول (أكتوبر) - (المصدر)‏

‏"لافندر": آلة الذكاء الاصطناعي التي توجه القصف الإسرائيلي في غزة‏ (3-2)

ترجمات | منذ14 ساعة
الدخان يتصاعد بعد غارات جوية إسرائيلية على بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، 28 كانون الأول (ديسمبر) 2023 - (المصدر)‏

‏"لافندر": آلة الذكاء الاصطناعي التي توجه القصف الإسرائيلي في غزة‏ (3-1)

ترجمات |15 نيسان 2024
1713095065533332800

في دعم "دولة فلسطين"

ترجمات |14 نيسان 2024
1713087807612991000

كيف تقوض قضية الإجهاض حظوظ ترامب الانتخابية

ترجمات |14 نيسان 2024
1713004767501566600

أسطورة إسرائيل كـ"حاملة طائرات أميركية" في الشرق الأوسط‏

ترجمات |13 نيسان 2024
رجل أمن روسي أمام مكان الحفل المحترق في قاعة مدينة كروكوس بعيد هجوم 22 آذار (مارس) الماضي في موسكو - (أرشيفية)

هجوم موسكو يعنى أن "داعش" حي وعلى الغرب الحذر

ترجمات |08 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
الشحن في الأردن

الشحن في الأردن

الشعب والأخبار 16 نيسان 2024

الشعب والأخبار

بقايا المسَّيرات في الأردن 14 نيسان 2024

hajjaj copy

أول يوم دوام بعد العيد 13 نيسان 2024

hajjaj copy

السوبر ماركت 07 نيسان 2024

حمزة حجاج - السوبر ماركت

هدر 07 نيسان 2024

حمزة حجاج - هدر
 
 