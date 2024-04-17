125 مليون دولار تحويلات العمال الأردنيين في قطر العام الحالي

بلغت قيمة تحويلات العاملين الأردنيين في قطر خلال الربع الأول من العام 2024، نحو 125 مليون دولار (88.6 مليون دينار).



وبحسب مسؤولين وعاملين في شركات صرافة ومؤسسات لتحويل الأموال في الدوحة اليوم، سجلت تحويلات العمالة الأردنية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، نموا بنسبة 4.1 بالمئة على أساس سنوي مقارنة مع الفترة المماثلة من العام 2023، والتي بلغت قيمة التحويلات المالية خلالها قرابة 120 مليون دولار (85 مليون دينار)، بينما لم تتجاوز قيمة هذه التحويلات 110 ملايين دولار (78 مليون دينار) خلال الربع الأول من العام 2022.

اضافة اعلان



وأكدوا في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) في الدوحة اليوم الأربعاء، أن استمرار نمو التحويلات المالية للعمالة الأردنية في قطر، يعكس استمرار ارتفاع تعداد هذه العمالة مقارنة مع تعدادها قبل بضع سنوات، والبالغة حاليا نحو 75 ألفا.



ويعمل الأردنيون في قطر بمختلف الأنشطة والقطاعات التجارية والاقتصادية، لكن الغالبية العظمى من أفراد الجالية يعملون بشكل خاص في قطاعي التعليم والصحة.



يذكر أن المنحة القطرية المتعلقة بتوفير 20 ألف فرصة عمل للشباب الأردني، والتي جرى إقرارها قبل بضع سنوات على مرحلتين بواقع 10 آلاف لكل مرحلة، تم تنفيذ نصفها من خلال توفير نحو 10 آلاف وظيفة للأردنيين في سوق العمل القطري حتى نهاية عام 2022.-(بترا)