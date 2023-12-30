السبت 30 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

أمواج هائلة تضرب شواطئ في كاليفورنيا- فيديو

الامواج
الامواج العاتية في كاليفورنيا

تواجه المناطق الساحلية في ولاية كاليفورنيا الأميركية، أمواجا عاتية بسبب عواصف في المحيط الهادئ.

 
وبدأت السلطات في إجراءات للحد من تأثيرات هذه الأمواج التي تصل إلى ارتفاعات هائلة، خاصة في مدينة فينتورا، حيث ضربت الأمواج المركبات والأشخاص الذين كانوا يتجولون بالقرب من الشاطئ.

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ونقلت السلطات في فينتورا، 8 أشخاص على الأقل للمستشفيات، لتلقي العلاج بعد أن ضربتهم الأمواج وتعرضوا لإصابات، فيما تم إغلاق الأرصفة والموانئ.

واجتاحت الأمواج مناطق شاطئية على ساحل كاليفورنيا، الخميس، مما أدى إلى غرق مواقف السيارات والشوارع. وأصدرت السلطات تحذيرات تطالب بإخلاء المناطق المنخفضة.
وتداولت حسابات رسمية من مقاطعة فينتورا  في ولاية كاليفورنيا، مقطعا مصورا لموجة اجتاحت أحد الشواطئ.

وكانت الأمواج أقل عنفا الجمعة، لكن هيئة الأرصاد الجوية الوطنية حذرت من أن أمواج شديدة الخطورة قد تظهر السبت.
وقال مكتب الأرصاد الجوية في لوس أنجلوس، إن الأعاصير القوية فوق مياه شمالي المحيط الهادئ، كانت ترسل أمواجا يتراوح ارتفاعها بين 4 إلى 5 أمتار، حيث خلقت العواصف طاقة هائلة عبر المياه الساحلية.

وفي بعض النقاط على طول كاليفورنيا، يتوقع أن يصل ارتفاع الأمواج لأكثر من 7.6 مترا. وقال خبراء الأرصاد الجوية إن ارتفاع المد والجزر يزيد من خطر حدوث المزيد من الفياضانات الساحلية.

وقالت خدمة الأرصاد الجوية إنه "يتوقع أن يكون هذا حدثا استثنائيا بسبب ارتفاع الأمواج، وفيضانات ساحلية لم تحدث منذ سنوات"، نقلا عن الحرة.

ودعت لأخذ الحيطة والحذر والاستماع لتوجيهات السلطات المحلية، وأضافت: "لا تدر ظهرك أبدا للماء، من المحتمل أن تحدث موجات مدمرة ومهددة للحياة".

وتعرضت هاواي أيضا لأمواج ضخمة هذا الأسبوع، لكن خدمة الأرصاد الجوية خفضت مستوى التحذير من ارتفاع الأمواج، وقالت إن "الأمواج الكبيرة قد يتراوح ارتفاعها بين 5.5 و6.7 مترا، على طول بعض الشواطئ المواجهة للشمال، والتيارات القوية ستجعل السباحة خطيرة".

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