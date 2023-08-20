الأحد 20 آب 2023
النسخة المطبوعة

بعد تعرّضها للقرصنة.. شاشة إعلانات تعرض مشاهد إباحيّة في بغداد

بعد تعرّضها للقرصنة.. شاشة إعلانات تعرض مشاهد إباحيّة في بغداد
بعد تعرّضها للقرصنة.. شاشة إعلانات تعرض مشاهد إباحيّة في بغداد
أطفأت السلطات العراقية، يوم أمس السبت، شاشات الإعلانات في شوارع بغداد بعدما تعرّضت إحداها لعملية قرصنة نتج منها عرض مشاهد إباحية أمام العامّة في وسط العاصمة، في اختراق قالت قوات الأمن الأحد إنّها أوقفت مشتبهاً بتورّطه فيه.اضافة اعلان

وقال مصدر أمني لوكالة فرانس برس طالباً عدم الكشف عن اسمه إنّ "شخصاً تمكّن مساء السبت من تهكير إحدى شاشات الإعلانات في تقاطع عقبة بن نافع وعرض فيلم إباحي لعدة دقائق قبل أن نتمكّن من قطع كابل الكهرباء" عن الشاشة.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، لم تتمكّن فرانس برس من التحقّق من صحتها، بدت فيها مقاطع إباحية تُبثّ عبر لوحة إعلانات على طريق عام أثناء مرور سيارات عليه.

وأوضح المصدر الأمني أنّ هذه "المشاهد غير الأخلاقية" دفعت السلطات إلى "إطفاء جميع شاشات الإعلانات في بغداد" ريثما يتمّ فحص المعدّات الأمنية.

من جهتها قالت وزارة الداخلية في بيان الأحد إنّه تم توقيف مشتبه بضلوعه في هذا الاختراق، من دون أن تكشف عن دوافعه.

وفي 2022 أعلن العراق، وهو بلد محافظ لدرجة كبيرة، عزمه على حجب المواقع الإباحية عبر شبكة الإنترنت، لكنّ المنع شمل على ما يبدو منصّات محدّدة إذ إنّ منصّات أخرى لا تزال متاحة.

ومنذ العام الماضي تلاحق السلطات العراقية، مدعومة بأحزاب موالية لإيران، بعضاً من صانعي المحتوى على "يوتيوب" و"تيك توك" بتهمة المشاركة ب"محتوى فاسد" يتعارض مع "الأخلاق والتقاليد".

وواجه بعض من هؤلاء عقوبة السجن، ومن بينهم شابة نشرت مقاطع فيديو وهي ترقص على موسيقى "البوب". -وكالات


الفنان عماد الخوالدة- (من المصدر)

الخوالدة ورأفت و"المدار للمكفوفين" يختتمون فعاليات صيف الأردن منذ20 ساعة

حفل زفاف جماعي - أرشيفية

حفل زفاف جماعي في إربد نهاية أيلول منذ20 ساعة

عارض يدل على الإصابة بمرض الكبد الدهني "الحاد"

عارض يدل على الإصابة بمرض الكبد الدهني "الحاد" منذ20 ساعة

التقاعس عن إرسال الأبناء لفترة الفاقد التعليمي.. بماذا يبرره أولياء الأمور؟

التقاعس عن إرسال الأبناء لفترة الفاقد التعليمي.. بماذا يبرره أولياء الأمور؟ منذ20 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
رواد الفضاء

ماذا يحدث إذا مات شخص ما في الفضاء؟

منذ3 ساعة
يوتيوب- صورة تعبيرية

أكثر 20 مقطع فيديو يوتيوب مشاهدة في التاريخ

منذ4 ساعة
5C644EEE-4227-48AB-A056E18E8D13B4D3_source

لتقليل الاكتئاب.. استخدام علاج "الاستخدام المثير للمشاكل" لوسائل التواصل الاجتماعي

منذ5 ساعة
"السفر عبر الزمن ممكن".. عالم كوري يقلب أسس الفيزياء رأسا على عقب

"السفر عبر الزمن ممكن".. عالم كوري يقلب أسس الفيزياء رأسا على عقب

منذ6 ساعة
والدة نيمار ترتدي البرقع وتمتطي الإبل في السعودية (ًصور)

والدة نيمار ترتدي البرقع وتمتطي الإبل في السعودية (ًصور)

منذ7 ساعة
عضيبات يرعى تكريم قدامى العاملين في خدمات نقل الدم

عضيبات يرعى تكريم قدامى العاملين في خدمات نقل الدم

منذ7 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

بعد الترقب والذعر

ماهر أبو طير |اليوم

"كافر".. ولو ليوم واحد..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

الإسراع في الأتمتة الحكومية

سلامة الدرعاوي |اليوم

السيارات الكهربائية وفرص إعادة تدوير البطاريات

المهندس حمزة العلياني |اليوم
ترجمات
1692438512131032000

الحقيقة القاسية: هجوم المحاولة الأخيرة الأوكراني ‏يفشل

ترجمات | منذ20 ساعة
1692438512161032200

القوة الإيرانية الناعمة في كردستان العراق

ترجمات | منذ21 ساعة
1692285134619555900

مقتطف من كتاب آفي شلايم.. "ثلاثة عوالم، مذكرات عربي يهودي" (2-2)

ترجمات |18 آب 2023
1692176744856981900

قصف هيروشيما وناغازاكي: القتل الجماعي غير الضروري

ترجمات |16 آب 2023
1692178707427026400

سنجار: تسع سنوات بعد الإبادة الجماعية

ترجمات |16 آب 2023
مواطن سوداني يحمل علم بلده على كتفيه أمام دخان حرائق الحرب - (أرشيف)

الحرب في السودان: تحديات الوساطة ودور الولايات المتحدة

ترجمات |15 آب 2023
 