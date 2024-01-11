تعرّف على أقوى جوازات السفر في العالم لعام 2024

تتغير قائمة أقوى جوازات السفر في العالم باستمرار، مع إبرام بعض الحكومات لاتفاقيات إعفاء متبادل من التأشيرات مع دول أخرى.



ورصدت وكالة "بلومبرغ" أقوى هذه الجوازات لعام 2024، وقالت إن بعض الدول فقدت تفوقها، فيما تقدمت بلدان أخرى لناحية إمكانية سفر مواطنيها بدون تأشيرة مسبقة إلى المزيد من الوجهات.

اضافة اعلان



وأشارت الوكالة إلى حدوث تغييرات في عالم جوازات السفر، فعلى مدى السنوات الخمس الماضية، تفاخرت سنغافورة واليابان بأقوى جوازات السفر في العالم، حيث منحت مواطنيها إمكانية الوصول إلى عدد أكبر من البلدان دون تأشيرة مسبقة أكثر من أي دولة أخرى. لكن هذه السنة تغيرت الأمور.



وتأهلت أربع دول أوروبية لتتقاسم المركز الأول في مؤشر "هينلي" لجوازات السفر لعام 2024 مع اليابان وسنغافورة، ويتمتع الآن سكان فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا بإمكانية الوصول بدون تأشيرة إلى 194 وجهة من أصل 227، أي أكثر بثلاث مرات عن العام الماضي.



وصعدت كوريا الجنوبية والسويد وفنلندا مركزا واحدا لتحتل المركز الثاني بشكل مشترك، مع إمكانية الوصول إلى 193 وجهة.

وتقاسمت النمسا والدنمارك وأيرلندا وهولندا المركز الثالث، مع إمكانية الوصول إلى 192 وجهة.

T

فيما حل الأردن في المرتبة 87 إلى جانب مصر وفيتنام وإمكانية الوصول إلى 55 وجهة.





وتحتل المملكة المتحدة الآن المرتبة الرابعة المشتركة مع دول أوروبية، مع إمكانية الوصول إلى 191 وجهة، في حين احتفظت الولايات المتحدة بالمركز السابع المشترك مع دول أخرى (188 وجهة).

وقبل عقد من الزمن، تقاسمت الدولتان (أميركا وبريطانيا) المركز الأول. وتكشف مقارنة قائمة هذا العام بتصنيف 2014 عن بعض التحولات الرئيسية الأخرى، وفقا لبلومبرغ.



وكانت دولة الإمارات أسرع متقدم على مدى العقد الماضي، حيث قفزت إلى المركز الحادي عشر، وجواز سفرها يتيح لمواطنيها الوصول إلى 183 وجهة دون تأشيرة. والصين، التي صعدت مركزين هذا العام لتحتل المركز 62، يتمتع مواطنوها بإمكانية الوصول بدون تأشيرة إلى 85 وجهة، أي نحو ضعف ما كانت عليه قبل 10 سنوات.



وقال كريستيان كايلين، رئيس شركة "هينلي آند بارتنرز" لاستشارات الهجرة، إنه على الرغم من أن الاتجاه العام على مر السنين كان نحو قدر أكبر من حرية السفر، إلا أن الفجوة بين الدول الموجودة على طرفي القائمة أصبحت أوسع من أي وقت مضى.



وأضاف أن "متوسط عدد الوجهات التي يستطيع المسافرون الوصول إليها بدون تأشيرة قد تضاعف تقريبا من 58 في عام 2006 إلى 111 في عام 2024".



وتابع "ومع ذلك، مع دخولنا العام الجديد، أصبح مواطنو الدول ذات التصنيف الأعلى قادرون الآن على السفر أكثر إلى 166 وجهة بدون تأشيرة مقارنة بأفغانستان، التي تتذيل القائمة مع إمكانية الوصول إلى 28 وجهة فقط بدون تأشيرة".



والمراكز الخمسة الأخيرة في القائمة بعد أفغانستان هي سوريا (إمكانية الوصول إلى 29 دولة)، والعراق (31)، وباكستان (34)، واليمن (35)، والصومال (36).



وتقوم شركة هينلي بإعداد مؤشر جوازات السفر بناء على بيانات من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA).