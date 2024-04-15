الإثنين 15 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

عملية جراحية في عين رجل لإخراج مقبض فرامل!

مقبض فرامل دراجة نارية
مقبض فرامل دراجة نارية

اضطُر جراحون إلى إزالة مقبض فرامل دراجة نارية من عين رجل بعد حادثة دموية نجا منها بأعجوبة.

وتظهر الصور التي تم نشرها في المجلة الأمريكية لطب العيون المقبض مخترقاً العين اليمنى لشاب يبلغ من العمر 19 عاماً، حيث أخطأ عينه بملليمترات فقط.

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وكشف المسعفون أن الرجل نجا دون أية مشاكل دائمة في البصر، وحافظ على بصره بنسبة 20/20 في أعقاب الحادثة الغريبة.


واضطر رجال الإطفاء إلى قطع ذراع الفرامل عن الدراجة في مكان الحادث، وبعد نقل الجريح إلى مركز أبحاث العيون التابع لجامعة مالايا في كوالالمبور، كانت عينه منتفخة وتؤلمه.


ووجد الأطباء بعد الفحص أن شبكية العين، وهي طبقة الأنسجة الحساسة للضوء الموجودة في الجزء الخلفي من العين التي تساعدنا على الرؤية، تالفة وغائمة.


وأظهرت الأشعة المقطعية أن مقبض الدراجة قد ثقب أسفل مقلة عينه وألحق أضراراً بالعظم المحيط بأنفه ولكنه أخطأ بؤبؤ العين والأعصاب الحيوية، ما منع تلف الأعصاب على المدى الطويل.


كما وجد تخطيط القلب أنه يعاني من إيقاع غير طبيعي في دقات القلب يراوح بين 45 و48 نبضة في الدقيقة فقط. بينما يجب أن يراوح المعدل الطبيعي بين 60 و100 نبضة في الدقيقة، فشخّص الأطباء إصابته بمنعكس عين القلب (OCR)، وذلك عندما يحدث انخفاض في معدل ضربات القلب بسبب الضغط على عضلات العين.


تم نقل الرجل لإجراء عملية جراحية طارئة، حيث نجحوا في إزالة المقبض، إضافة إلى الأنسجة التالفة، وخياطة الجرح وإصلاح جفنه، كما تم أيضاً إصلاح العظم التالف حول أنفه ببرغيين.


وكتب الأطباء في المجلة الطبية الأمريكية لتقارير حالة طب العيون أن عينه اليمنى لا تزال تبدو غائرة بنحو 5 ملليمترات، ولكن الرجل رفض إجراء أية جراحات طبية إضافية وغادر المشفى سعيداً بنجاته.

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