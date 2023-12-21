الخميس 21 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مايكروسوفت تتيح إنشاء الموسيقى بالذكاء الاصطناعي

Copilot
Copilot

أعلنت مايكروسوفت إتاحة إمكانية إنشاء الموسيقى وتأليف الأغاني اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي بفضل إدماج أداة Suno في مساعد Copilot.

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وتتيح الأداة للمستخدمين توليد أغاني كاملة متضمنة الكلمات والألحان والأصوات عندما يُدخل المستخدم أمرًا نصيًا إلى مساعد الذكاء الاصطناعي Copilot في ويندوز.


ويمكن لمستخدمي Copilot تفعيل أداة Suno بتشغيل متصفح إيدج، ثم الذهاب إلى Copilot.Microsoft.com وتسجيل الدخول باستخدام حساب مايكروسوفت، ثم تفعيل إضافة Suno بالضغط عليها.


وقالت مايكروسوفت في منشور لها عبر موقعها الرسمي تعليقًا على إدماج أداة Suno: “نعتقد أن هذه الشراكة ستفتح آفاقًا جديدة للإبداع والمتعة، مما يجعل إنشاء الموسيقى في متناول الجميع”.

 

وأشارت إلى أنه سيبدأ طرح الميزة الجديدة بدايةً من اليوم، على أن تصل كافة المستخدمين بشكل تدريجي خلال الأسابيع القليلة القادمة، بحسب ما جاء في موقع البوابة العربية للأخبار التقنية.


وتستثمر الشركات الكبرى والناشئة على نحو واسع في توليد الموسيقى بالذكاء الاصطناعي، حيث عقدت جوجل شراكة مع شركتي Lyria و Dream Track لإنشاء الموسيقى والنغمات في يوتيوب، كما تطور جوجل نفسها نموذجًا خاصًا بها.

وكانت شركة ميتا قد طرحت نموذجي AudioGen و MusicGen في وقتٍ سابق لتوليد الأصوات والموسيقى اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي، كما تمتلك شركة OpenAI مشروعًا مماثلًا يُسمى JukeBox.


ويجري تدريب كافة نماذج توليد الأصوات والموسيقى على المواد المتاحة على الإنترنت، حتى وإن كانت محمية بحقوق الطبع والنشر، ثم تتعلم خوارزميات الذكاء الاصطناعي منها وتحاول محاكاتها، ولا تزال مخرجات أدوات الذكاء الاصطناعي وآليات عملها محل جدل واسع في ظل غياب قوانين واضحة وتشريعات ملزمة ومنظمة لها.

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