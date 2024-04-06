السبت 06 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"وادي رم" قطعة من القمر على أرض الأردن

"وادي رم" قطعة من القمر على أرض الأردن
وادي رم

في قلب صحراء البادية الجنوبية، تتشكل الكثبان الرملية كلوحات فنية مذهلة تحت أشعة الشمس، وتتناغم الرمال مع الهواء العليل لتعزف أنغامًا هادئة على أوتار السكون، وبوسط هذا السكون تتألق صحراء "وادي رم" لتصنع لوحة طبيعية ساحرة تبهر العيون وتأسر القلوب.

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وفي ليل وادي رم تتلألأ النجوم بالسماء كجوهرات ألماس، ويضيء القمر سطح الرمال والجبال الشاهقة، مانحاً زواره لمسة من الهدوء وصفاء الذهن والراحة والاسترخاء، بعيداً عن صخب المدينة وضجيج الحياة اليومية.


وكان وادي رم دوماً بوصفه أحد أضلاع المثلث الذهبي في دائرة اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني، حيث وصفه في آخر زيارة لجلالته الى البادية الجنوبية في شهر آذار الماضي قائلاً " إن أجواء ما بعد الغروب في وادي رم ليس لها مثيل بالعالم، وأصبحت وجهة عالمية للسياحة".
تجذب صحراء وادي رم بسحرها الخاص المواطنين، والسياح الأجانب والعرب من جميع دول العالم، موفرة لهم تجربة غنية بالاستكشاف والمغامرة، وفرصة للانغماس في المناظر الصحراوية الشاسعة على امتداد الأفق.


ويقع وادي رم المُدرج على قائمة التراث العالمي في عام 2011، في جنوب الأردن، على بعد 70 كيلومترا شمال مدينة العقبة، وعن العاصمة عمان 250 كيلومتراً.
ويمكن لزائري وادي رم، الاستمتاع بالعديد من التجارب السياحية ورحلات المغامرة كتسلق الجبال والتمتع بالمناظر الخلابة التي تطل على الصحراء من أعلى هذه الجبال، ورؤية غروب وشروق الشمس، وكذلك الاستمتاع بألوان السماء الخلابة وتألق الشمس وهي تختفي خلف أفق الصحراء.


ويستطيع الزوار ممارسة العديد من الأنشطة والفعاليات مثل ركوب الجمال والخيول، ورحلات المناطيد، واستخدام سيارات الدفع الرباعي، وتجربة طبخ الطعام البدوي كــ "الزرب"، كما يمكنهم المبيت في المخيمات السياحية التي تقام فيها الحفلات والسهرات الطربية، وتقدم وجبات الطعام والعديد من الخدمات.


ويعتبر وادي رم نقطة جذب لصانعي الأفلام وتستخدمه هوليوود لتصوير مشاهد مشابهة لكوكب المريخ، حيث صورت فيه العديد من الأفلام العالمية مثل فيلم لورنس العرب وفيلم المريخي، وغيره من أفلام الخيال العلمي والمسلسلات البدوية والتاريخية، كما يقام فيه سنويًا سباق الهجن، ومهرجانات الشعر النبطي.
وتعد صحراء وادي رم موئلًا لبعض النباتات الصحراوية ولمجموعة متنوعة من الطيور الصغيرة مثل طائر القبرة الصحراوية، بالإضافة الى الحيوانات البرية كالأرانب والجرابيع والزواحف وغيرها من الحيوانات.


ومن أهم المعالم السياحية في وادي رم، جبل أم الدامي، وجبل رم الذي يتميز بوجود العديد من النقوش الثمودية والنبطية، ووادي الخزعلي، والجسور الصخرية التي هي عبارة عن أقواس صخرية طبيعية يمكن تسلقها، ووادي بورا، وسيق أم تواقي، والمعبد النبطي. بترا

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