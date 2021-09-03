الأردنية ميساء جبارة في المركز السابع بقائمة أبرز الهدافات الدوليات

عمان – الغد- حققت لاعبة المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم ميساء جبارة، رقما جديدا باحتلالها المركز السابع عالميا ضمن قائمة أبرز الهدافات الدولي آت.

واحتفى الموقع الرسمي للاتحاد الدولي (فيفا) باللاعب جبارة التي جاءت في المركز السابع برصيد 113 هدفا، ضمن قائمة أبرز الهدافات الدوليات.

جاء ذلك في التقرير الذي نشره فيفا حول أبرز الهدافات الدوليات وجاءت في صدارته كريستين سنكلير بـ 187 هدفا.

وتعتبر جبارة التي بدأت مسيرتها في الملاعب عام 2005، من أبرز المهاجمات على مستوى القارة، حيث سجلت في أول مشاركة لها مع المنتخب، ليستمر العطاء حتى يومنا هذا.

ولعبت جبارة رفقة المنتخب 114 مباراة، واجهت خلالها 38 منتخبا، محققة 56 انتصارا.

وتشارك ميساء حاليا المنتخب الوطني في منافسات كأس العرب المقامة في مصر.