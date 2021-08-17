“الصحة”: جرعة ثالثة معززة لأصحاب المناعة المتدنية

عمان-الغد- أكّد وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، الثلاثاء، ضرورة أخذ جرعة ثالثة معززة من فيروس كورونا لأصحاب المناعة المتدنية.

وأضاف الهواري لقناة المملكة حول مخرجات اجتماعه مع اللجنة الوطنية للأوبئة، أن “سنقوم بوضع قائمة بالأمراض التي تؤثر على المناعة والتي نشجع أصحابها بأخذ الجرعة الثالثة، على سبيل المثال المرضى المصابين بالسرطان، زراعة النخاع، والفشل الكلوي، وكل الأمراض المتعارف عليها بأنها تسبب بنزول المناعة، وسنقوم بعرض هذه القائمة على موقع الوزارة وأيضا من خلال وسائل الإعلام”.

وتابع: “اللجنة حرصت إلى توجيه رسالة تشجيعية لجميع السيدات الحوامل والمرضعات بضرورة الإقبال على أخذ المطاعيم، كون الفيروس بنسخته الجديدة دلتا سريع الانتشار وشديد العدوى وله آثار جانبية كبيرة، وخاصة بعد ثبات فعاليتها ومأمونيتها”.

وأوضح، أن “الوضع الوبائي في الأردن يشهد استقرارا رغم ارتفاع الإصابات بكورونا، والزيادة بالإصابات لا تزال ضمن الحد الأدنى من توقعاتنا وضمن النسب المقبولة جداً”.

وحول عملية التطعيم، أشار الهواري إلى أن “أرقامنا في تحسن مستمر، ونحن نقترب من 3 ملايين و300 ألف جرعة مع يوم غد من الجرعة الأولى، وتجاوزنا 2 مليون و600 ألف للجرعة الثانية”.

“همنا اليوم إيصال الجرعة الثانية لمن أخذوا الجرعة الأولى بأسرع وقت وهناك عدد كبير من المتخلفين عن الجرعة الثانية، ونؤكد ضرورة الإقبال على الجرعة الثانية لأن فيروس دلتا بهذه النسخة من الواضح أن جرعة واحدة من المطاعيم لا تكفي بالسيطرة عليه”، وفق الهواري.

وأكّد أن “جميع المطاعيم بلا استثناء أثبتت فعاليتها من الإصابة الشديدة والتي هي تهمنا وهي التي تتسبب بدخول المستشفيات ووحدات العناية المركزة”.

وبشأن الوفيات والدخول إلى المستشفيات، لفت الوزير إلى أن “هناك إجماعا عالميا من خلال جميع الأرقام الظاهرة أن أكثر من 90% والنسب تصل إلى حوالي 99% ممن يدخلون المستشفيات هم من غير المحصنين، والتحصين هو الحصول على جرعتين من المطعوم ومرور أسبوعين بعد الجرعة الثانية”.