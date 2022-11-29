الهدوء الحذر في سوق انتقالات “سلة الممتاز” يفرض “أجواء ضبابية” على شكل المنافسة

خالد تيسير العميري



عمان- يسود الهدوء النسبي، عملية تعاقد أندية الدرجة الممتازة لكرة السلة مع اللاعبين في سوق الانتقالات، تأهبا لخوض الموسم الجديد للرجال 2022، والذي ينطلق في منتصف كانون الأول (ديسمبر) المقبل، من بوابة بطولة كأس الأردن CFI.

ورغم تبقي نحو 15 يوما على انطلاق الموسم الجديد للرجال، إلا أن أندية: الأرثوذكسي والأهلي والجبيهة والرياضي وكفريوبا والأشرفية ما تزال تبني فرقها بهدوء وتنفق على اختياراتها الفنية بحذر شديد، في ظل معاناتها من أزمة مالية خانقة، إلى جانب اعتماد بعض الفرق على مخصصات اتحاد السلة لإبرام التعاقدات، الأمر الذي يساهم بتأخر إتمام التعاقد مع اللاعبين في ظل انحصار الخيارات الفنية.

وفي مشهد غير مألوف، ما يزال لاعبو المنتخب الوطني، أمثال: محمد شاهر وأمين أبو حواس وفريدي إبراهيم وهاشم عباس وزيد عباس وموسى العوضي ومحمود عابدين ويوسف العواملة وكيدن نجداوي، من غير أندية حتى الآن، رغم وجود مفاوضات متقدمة لأندية الممتاز مع بعض هؤلاء اللاعبين، إلا أن التفاصيل المالية ما تزال تعطل سير إتمامها، في ظل عدم رغبة الأندية للاستجابة لطلباتهم المالية لاعتبارات متباينة، مقابل رفض البعض الآخر التنازل عن أبسط حقوقهم، التي تضمن لهم دخلا جزئيا على مدار العام.

وأنجز الأرثوذكسي بقيادة مدربه اللبناني هاري سافايا ومساعده زيد ساحوري، تعاقده مع اللاعبين: هاني الفرج وعاكف الشياب وزيد خوري وأحمد الخطيب وأشرف الهندي وخالد أبو عبود وأحمد الحمارشة، فيما تعاقد الأهلي بقيادة مدربه سامر نينو مع اللاعبين: سامي بزيع ومحمود درويش ومحمود الهزايمة وفادي قرمش وعمر أبو شريخ ومحمد غنيم وعمر نشواتي ومحمد البحيري.

ويعد منير دعيس، الصفقة التاسعة التي يبرمها الرياضي أرامكس بقيادة مدربه فيصل النسور ومساعده نايف عصفور، حيث تعاقد الرياضي مع اللاعبين: يوسف أبو وزنة ومالك كنعان وأحمد عبيد ويزن الطويل وأدهم الدجاني وإسحاق مرقة وطلال بيتموني وموسى مطلق، فيما يدرس الرياضي العديد من الخيارات المتعلقة بخيار التعاقد مع لاعب أجنبي، حيث يسير التوجه نحو اختيار لاعبا بمركز العمق “تحت السلة” لتعزيز صفوفه، على أن يبقى الباب مفتوحا لإكمال قائمته حتى موعد انطلاق بطولة الكأس.

وتعاقد الجبيهة بقيادة مدربه يوسف أبو بكر، مع ثلاثة لاعبين حتى الآن، وهم: محمد العبداللات وخالد ظاهر ومحمد الشمالي، فيما استقطب فريق كفريوبا بقيادة مدربه د.إبراهيم العصعوص، اللاعبين: إبراهيم النصر ويوسف شتات وخلدون جبارة وعمار الشريقي وأمجد جبارة وعلي زيادنة، بالوقت الذي ما يزال فيه نادي الأشرفية بإشراف مدربه عبدالسلام صالح لم يبرم أي صفقة رسمية حتى اللحظة.

وطبقا للتعليمات الخاصة ببطولة أندية الدرجة الممتازة للموسم 2022، يحق لكل ناد تسجيل 14 لاعبا في كشوفاته مع اللاعب الأجنبي، على أن يغلق باب القيد قبل 24 ساعة من إنطلاق بطولة دوري CFI الممتاز، مع الأخذ بعين الاعتبار أحقية كل ناد في استبدال لاعبين فقط بعد انتهاء بطولة كأس الأردن.

وارتسمت ابتسامة عريضة على وجوه عشاق الأرثوذكسي وهم يشاهدون فريقهم يمضي بثقة في اختيار قائمة احتياجاته من “صيدلية الميركاتو” إلى جانب الأهلي، الذي يسعى إلى تجديد شبابه وبناء فريق للمستقبل مع إلغاء القوائم، وربما مع اكتمال قوائم الفرق ستتشكل ملامح المنافسة على لقب البطولة بشكل واضح لا لبس فيه، فإما أن ينتهي الصراع على اللقب “نظريا” قبل انطلاق “الأدوار النهائية” وفي انتظار الإعلان الرسمي لذلك، أو أن تمتد فصول الإثارة حتى الجولات الأخيرة، خصوصا وأن بقية الفرق وطبقا للمؤشرات الحالية، لن يكون في مقدورها مقارعة “القطبين” على لقب الدوري الممتاز، باختياراتها الحالية.

ويبدو أن الفريق الفائز بخدمات فريدي وأمين أبو حواس وإلى جانبهما محمد شاهر خلال انتداباته للموسم الجديد، سيحقق “ضربة مزدوجة”، ومن خلالها سيحقق أهدافه المرسومة في الطريق إلى منصة التتويج وطبع قبلاته على لقب البطولة، خاصة إذا ما اقترن هذا التعاقد مع لاعب أجنبي بمواصفقات كبيرة وأداء عال.

وأخيرا.. ربما تتجسد مقولة “من يلعب قد لا يكسب” هذا الموسم، إذا ما تمكنت الفرق غير المرشحة للقب من التعامل بذكاء مع مبارياتها واستغلال الفرص للتسجيل، ومن البديهي أن الفريق الذي يتحكم لاعبوه بهدوء أعصابهم، ويتمتعون بلياقة بدنية توزع على مدار أرباع المباراة، ويمكنه إحداث مفاجأة إيجابية على صعيد التشكيلة وأدوار اللاعبين، سيكون الأقرب إلى تحقيق الفوز وتحييد مسار اللقب.