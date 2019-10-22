بتقدر تخطط لحياتك، وكم بتحتاج مدة عشان توصل للي بدك اياه؟

‎عمان – الغد – في حلقة جديدة من برنامج “حل وسط” تطرح مقدمة البرنامج ومُعدته الزميلة بسنت زيدان سؤال: كيف بتقدر تخطط لحياتك، وكم بتحتاج مدة عشان توصل للي بدك ياه؟

ومن خلال محاور الحلقة تستعرض الزميلة زيدان “كيفية اتخاذ الشخص القرار المناسب في التخطيط لمستقبله بشكل منطم ودون فوضى”.

‎وتعرض الحلقة عددا من الاسباب التي تجعل الشخص غير قادر على الاستمرار في العطاء والمحاولة، ومنها: قلة الفرص وزيادة البطالة، لتصل بعد ذلك إلى طرق محاولة الفرد في تخطي وتجاوز المشاكل حتى يصل الي هدفه.

وشارك الجمهور في الحلقة للاجابة على سؤالها الاساسي: بتقدر تخطط لحياتك وكم تحتاج مدة في ذلك؟

‎ويأتي البرنامج ضمن الدورة البرامجية لدعم الشباب وإبراز مواهبهم، التي تم اطلقتها “الغد” في شهر آب الماضي، ويُعرض البرنامج على منصات “الغد” على وسائل التواصل الاجتماعي كل يوم ثلاثاء في الساعة 9 مساءً.