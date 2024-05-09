الخميس 09 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

7 إنزالات جوية أردنية لمساعدات على شمال غزة بمشاركة دولية

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الأردن ينفذ 7 إنزالات جوية لغزة

نفذت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم الخميس 9 أيار 2024، (7) إنزالات جوية لمساعدات إنسانية وغذائية استهدفت عدداً من المواقع في شمال قطاع غزة.

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واشتملت الإنزالات الجوية على مساعدات إغاثية وإنسانية لمساندة الأهل في قطاع غزة، جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع.


وشاركت في عملية إنزال المساعدات طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، طائرة تابعة لجمهورية مصر العربية، ثلاث طائرات تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، طائرة تابعة لبريطانيا وطائرة تابعة لجمهورية ألمانيا الاتحادية.


وتؤكد القوات المسلحة الأردنية أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية، لمساعدة الأهل في قطاع غزة على تجاوز الأوضاع الصعبة، وتجسيداً لروح التعاون والتعاضد بين أبناء الشعبين الشقيقين.


ووصل عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 93 إنزالاً جوياً، 242 إنزالاً جوياً بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.

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