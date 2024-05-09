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الخميس 09 أيار 2024
4:46 م
الاحتلال يريد استثناء رفح من اتفاق وقف اطلاق النار
مدينة رفح الفلسطينية
نقلت شبكة إن بي سي الأميركية عن مسؤولين في إدارة الرئيس الأميريكي، جو بايدن، أن الاحتلال الأسرائيلي طالب باستثناء رفح من اتفاق وقف اطلاق النار.
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وأضافت، أن " اسرائيل " ترفض الموافقة على صفقة لا تمكنها من مواصلة العمليات في رفح حتى أثناء وقف اطلاق النار.
ويشار إلى أن الاحتلال باشر في تنفيذ عمليات في رفح والسيطرة على الجانب الفلسطيني منه.
الاحتلال
رفح
اتفاق وقف اطلاق النار
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