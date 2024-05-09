الاحتلال يريد استثناء رفح من اتفاق وقف اطلاق النار

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وأضافت، أن " اسرائيل " ترفض الموافقة على صفقة لا تمكنها من مواصلة العمليات في رفح حتى أثناء وقف اطلاق النار.ويشار إلى أن الاحتلال باشر في تنفيذ عمليات في رفح والسيطرة على الجانب الفلسطيني منه.