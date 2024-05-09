الخميس 09 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الاحتلال يريد استثناء رفح من اتفاق وقف اطلاق النار

مدينة رفح
مدينة رفح الفلسطينية
نقلت شبكة إن بي سي الأميركية عن مسؤولين في إدارة الرئيس الأميريكي،  جو بايدن، أن الاحتلال الأسرائيلي طالب باستثناء رفح من اتفاق وقف اطلاق النار.اضافة اعلان

وأضافت، أن " اسرائيل " ترفض الموافقة على صفقة لا تمكنها من مواصلة العمليات في رفح حتى أثناء وقف اطلاق النار.

ويشار إلى أن الاحتلال باشر في تنفيذ عمليات في رفح والسيطرة على الجانب الفلسطيني منه.
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