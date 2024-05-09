الخميس 09 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بإغلاقه المعابر.. الاحتلال ينفذ إبادة جماعية جديدة بغزة

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معبر رفح

أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة إن الاحتلال الاسرائيلي بدأ بتنفيذ إبادة جماعية جديدة بإغلاقه معابر القطاع ومنع الدخول والخروج خاصة الجرحى والمرضى، إضافة الى منع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية وشاحنات الطعام والوقود.

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وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس، "اننا نفقد كل ساعة بعض الجرحى الذين كانوا على قائمة الانتظار للسفر الى الدول المجاورة ولكن سيطرة الاحتلال على معبر رفح وإغلاقه حالت دون ذلك"، مشيرة الى توقف مركز غسيل الكلى الوحيد في محافظة رفح عن العمل بسبب القصف.


ووصفت حالة الجرحى والمرضى بأنهم يعانون من موت بطيء لعدم وجود علاج ومستلزمات وعدم إمكانية السفر للعلاج، مشيرة الى أنه تم إرسال قوائم بأسماء الجرحى والمرضى للدول المجاورة من أجل العلاج.


ودعت الوزارة الجهات الدولية المعنية بالتدخل بالضغط والعمل العاجل لإنقاذ ارواح هؤلاء المرضى والجرحى وفتح المعابر ودخول شاحنات المساعدات الطبية والإغاثية.

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