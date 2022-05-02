دانييلا رحمة تطل بالحجاب في عيد الفطر

فاجأت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة المتابعين عبر إنستغرام بعد ظهورها بالحجاب.

وقد شاركت دانييلا المتابعين مجموعة صور ظهرت فيها بجمبسوت أسود مع حجاب من اللون نفسه، مع تسريحة شعر بسيطة وماكياج لافت.

الصور لاقت إعجاب عدد كبير من المتابعين الذين أشادوا بجمال وأناقة دانييلا، الا أنّ البعض تفاجأ بما فعلته وراحوا يتساءلون عن سبب ارتدائها الحجاب واعتماد هذه الاطلالة.

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