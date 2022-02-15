طعمة لـ”الغد”: بامبا تحت التجربة لمدة 60 يوما ومفاوضات مع بني عطية

خالد الخطاطبة

عمان- كشف المدير الإداري لفريق النادي الفيصلي لكرة القدم ماهر طعمة، أن عقد المحترف الأفريقي في صفوف الفريق يعقوبا بامبا، يتضمن بندا يتيح للنادي فسخ عقد المحترف أو ضمان استمراره، بناء على المستوى الفني الذي سيقدمه خلال بطولة درع الاتحاد التي تنطلق يوم 24 الشهر الحالي.

وأشار طعمة إلى أن الفيصلي كان حريصا خلال توقيع العقد، على ضمان حقوق النادي، من خلال استحداث بند يتيح للإدارة فسخ عقد بامبا دون خسائر مالية، في حال لم ينجح اللاعب في إثراء الفريق فنيا خلال الدرع، كما يتيح أيضا الاستمرار في اللعب مع الفريق في حال قرر المدير الفني ذلك.

ولفت المدير الإداري إلى أن المؤشرات الأولية تظهر أداء جيدا من المحترف الذي شارك في مباراة الفريق أمام سحاب أول من أمس.

وكشف طعمة في لقاء مع “الغد” أيضا، عن مفاوضات مع محترفين أجنبيين، لاختيار أحدهما، للعب في مركز المهاجم، لافتا إلى أن العائق المالي يحول حتى الآن دون التوصل لاتفاق مع أحد المحترفين الأجانب.

وفيما يتعلق باللاعبين المحليين، أكد ماهر طعمة، وجود مفاوضات مع نجم الفريق السابق خليل بني عطية، العائد من رحلة احتراف في قطر، لافتا إلى أن المفاوضات ما تزال مستمرة، دون التوصل لاتفاق نهائي حتى الآن.

وأضاف: بني عطية نجم فيصلاوي معروف، ويتمتع بمستويات فنية جيدة، الأمر الذي دفعنا وبتنسيب من المدير الفني محمود الحديد، لمفاوضته أملا في استقطابه، لافتا إلى وجود عوائق في المفاوضات، على أمل تذليلها قريبا، وبالتالي إعادة اللاعب إلى ناديه.

وبين المدير الإداري أن الفيصلي نجح في استقطابات مؤثرة، أبرزها إحسان حداد وعبيدة السمارنة والمحترف بامبا، متمنيا التحاق بني عطية بالركب.

عمل مؤسسي

أشاد طعمة بالعمل المؤسسي داخل النادي، لافتا إلى أن اللجنة المؤقتة برئاسة نضال الحديد، رسخت هذا العمل لما فيه مصلحة النادي.

وأضاف: كل شخص داخل النادي حاليا، يعرف عمله ولا يتدخل في عمل ليس من اختصاصه، ما يؤسس لعمل مؤسسي أكثر دقة، ما ينعكس إيجابا على الفيصلي إداريا وفنيا.

واعترف طعمة أن الأمور المالية تعتبر العائق الأكبر في الوصول لعمل مؤسسي كامل، وبالرغم من ذلك فإن اللجنة المؤقتة تجتهد في تأمين مبالغ مالية للنادي واللاعبين، وهو ما شعر به نجوم الفريق الذين باتوا يحصلون على مستحقاتهم في كل مبلغ يصل إلى صندوق الفيصلي.

الملاعب العشبية ضرورة

ووجه طعمة رسالة إلى اتحاد الكرة والمدن الرياضية في المملكة، بضرورة الإسراع في تجهيز الملاعب العشبية، لإتاحة المجال أمام الأندية لاستخدامها ولو بشكل مقنن، قبل بداية بطولة الدوري.

وقال: الأندية تتدرب الآن على ملاعب مزروعة بالعشب الصناعي، وستشارك ببطولة الدرع على ملعب من العشب الصناعي، كما أن 3 أندية ستشارك في بطولة القدس والكرامة في فلسطين، والتي تقام أيضا على ملاعب من العشب الصناعي، ما يؤثر سلبا على اللاعب فنيا وبدنيا، وبالتالي ضرورة فتح الملاعب التدريبية المزروعة بالعشب الطبيعي أمام الأندية في المرحلة المقبلة.

طعمة وجه رسالة لاتحاد الكرة أيضا، مفادها رفع اليد عن فحوصات “كورونا”، وإناطة المهمة بالأندية الحريصه على سلامة لاعبيها، فإجراءات الاتحاد في إجراء الفحوصات تتسبب في إرهاق الأندية الأندية وإرباك عملها.

رسالة للاتحاد بشأن بطولة القدس والكرامة

وعن مشاركة فريق الفيصلي في بطولة القدس والكرامة، التي تقام في فلسطين اعتبارا من يوم 19 الشهر المقبل، تمنى المدير الإداري على اتحاد الكرة، التريث قبل اتخاذ قرار بشأن الإبقاء على لاعبي المنتخب في عمان، ومنعهم من مرافقة أنديتهم إلى هذه البطولة التي تحظى باهتمام كبير.

وقال: لن تستفيد الأندية المشاركة ببطولة القدس والكرامة فنيا، في حال ذهبت للبطولة دون لاعبيها الدوليين، وهذا أمر لا يخدم الأندية بشكل خاص واللعبة بشكل عام.