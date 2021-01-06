قيمة الشيكات المرتجعة تتجاوز 1.7 مليار دينار

هبة العيساوي

عمان- ارتفعت القيمة المطلقة للشيكات المرتجعة في العام الماضي بنحو 160 مليون دينار أو ما نسبته 10.1 % مقارنة مع العام 2019، بحسب بيانات البنك المركزي.

وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة نحو 1.73 مليار دينار مقارنة مع نحو 1.57 مليار دينار في العام 2019.

وبلغت نسبة قيمة الشيكات المرتجعة إلى الشيكات المتداولة 5 % مقارنة مع 3.9 % في العام الذي سبقه.

وانخفضت القيمة الإجمالية للشيكات المتداولة (المقدمة للتقاص) في العام الماضي بنسبة 16.2 % لتبلغ 34.3 مليار دينار مقارنة مع نحو 40.96 مليار دينار في العام الذي سبقه.

وبلغ عدد الشيكات المتداولة خلال العام الماضي 6.9 مليون شيك.

وبالعودة للشيكات المرتجعة، فقد ارتفعت قيمتها المطلقة بالتزامن مع زيادة في عددها خلال العام الماضي بنسبة %10.1 لتصل إلى نحو 468.2 الف شيك مقارنة مع 425 ألف شيك.

يشار إلى أن البنك المركزي قرر خلال فترة الحظر الشامل نتيجة تفشي كورونا عدم إدراج العملاء ممن ترفض لهم شيكات لأسباب مالية ضمن قائمة الشيكات المرتجعة لأسباب مالية، وعدم تحميلهم العمولات المترتبة على إعادة

الشيكات.

وبين البنك آنذاك أن هذا القرار يأتي نظرا للظروف الحالية ولعدم تمكن بعض المتعاملين بالشيكات من تغذية حساباتهم بالوقت المناسب ، كما اشار الى ان هذا القرار يخص الشيكات المعادة خلال الفترة من 18/03/2020 ولغاية 31/03/2020، وعلى أن يتم منح هذه الفئة من العملاء مهلة ثلاثة أشهر لتسوية أي شيكات معادة خلال الفترة المحددة أعلاه.

إلى ذلك، تراجعت القيمة المطلقة للشيكات المرتجعة (المعادة) خلال العام 2019 بنحو 130 مليون دينار أو ما نسبته 7.6 % مقارنة مع العام 2018، بحسب بيانات البنك المركزي.

وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة في العام الماضي نحو 1.57 مليار دينار مقارنة مع نحو 1.7 مليار دينار في العام الذي سبقه.